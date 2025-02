Martí Serra, meta del Liceo: «Si yo tuviera que buscar a mi sustituto, iría también a por Blai Roca; me alegra que venga»

El Liceo viene de unas semanas intensas, de competir mucho en pocos días. ¿Cómo están?

Estamos en un momento muy bueno, dentro de todas las competiciones y con lo que nos viene por delante. En la OK Liga estamos bien clasificados, en la Champions ya estamos en cuartos y tenemos la Copa del Rey en tres semanas. Llegamos en un buen momento de forma y el equipo está motivado; podemos luchar por todo.

¿Cree que este es el mejor momento del curso?

Sí, yo creo que ya hemos entrado en un tramo de temporada donde hemos encontrado un buen nivel y esa cohesión de equipo para poder competir bien. Ahora es mantener esta forma, que yo creo que va a ser la clave para poder disputarlo todo.

Y usted, ¿en qué momento de forma está? ¿Cómo se siente?

Yo creo que me está yendo bien porque el equipo ha dado un paso adelante. Nos estábamos conociendo al principio y ahora que hemos empezado a encajar todos, eso se ha notado en los resultados. Los tres partidos de portería a cero que hemos hecho (en liga), de récord, son mérito del equipo.

«¿Su salida? Creía que lo estaba haciendo bien, pero a veces hay un cambio de rumbo, hay que aceptarlo»

Coincide esta buena racha justo después de anunciar que no seguirá en el club el año que viene. ¿Cree que es una casualidad?

Leí por ahí que decían que era por la presión, pero no es por eso. Como comentaba antes, el grupo está en un momento de mucha madurez y se ha dado justo ahora, no tiene que ver con si yo he renovado o no. Tenía que llegar y llegó.

¿Cómo es el momento en el que el club le comunica que no cuenta con usted el próximo año?

Sabía que era mi último año de contrato y que tenía que renovar, que se me terminaba. No sabía las intenciones, yo creía que estaba haciéndolo bien, pero a veces en el deporte sabemos que esto puede ocurrir, hay un cambio de rumbo y ellos creen que es lo mejor para el equipo. Tú tienes que aceptarlo y después mirar por ti. Me sabe mal porque aquí se está muy bien, la verdad. Pero, bueno, cuando se cierra una puerta, se abren otras, ¿no?

¿Es difícil el día a día cuando ya sabe que se va a marchar?

No, para mí no está siendo difícil porque me lo dijeron bien. Se agradece que sean honestos y que no te lo digan en el último minuto. Sería peor que me avisaran en junio, cuando ya todos los equipos tienen la plantilla hecha. De esta forma, ya sabes que tú el año que viene tienes que buscarte la vida. Y estos cinco meses que me quedan, voy a aprovechar para disfrutar un poco más, para saborearlos y valorarlos dando el 100% de mí.

«Me gustaría finalizar esta etapa ganando un título con el Liceo, que es para lo que vine aquí»

¿Cambió mucho el Martí que llegó en 2022 con el que se irá?

Sí y no. Llegó un Martí que venía de un club semiprofesional y ahora se irá un Martí Serra que es un deportista profesional, que ha ido con la selección española, que sabe que es entrenarse cada día y que tiene más confianza en sí mismo. He madurado dentro y fuera de la pista.

¿Cómo le gustaría despedirse del Liceo?

A lo grande, ganando un título, ¿no? (se ríe). Me gustaría finalizar esta etapa con, al menos, un trofeo, que es por lo que vine, aparte de muchas otras cosas.

¿Y cómo le gustaría que le recordase la gente en A Coruña?

Como un buen portero, una buena persona y un buen compañero. Y que sea bienvenido cada vez que vuelva por A Coruña.

Blai Roca le suplirá. ¿Queda la portería en buenas manos?

En muy buenas manos. Hemos sido compañeros de selección y tenemos una buena amistad fuera de la pista. Yo creo que es muy buen fichaje, sin duda. Si ahora me dijeras de buscar a un portero, seguramente iría a por Blai (meta del Noia). Me alegro de que venga y tenga esta oportunidad, le deseo lo mejor.

Aquí siempre ha habido muy buenos porteros. ¿Qué hay que tener para ponerse bajo los hierros del Palacio?

No es fácil ser portero del Liceo. Los compañeros ponen el nivel muy alto y te ayudan, pero la exigencia es enorme. Tienes que tener confianza en ti mismo, estar seguro y transmitir esa seguridad a los demás. Si llevas bien la presión, tienes mucho ganado. Y Copa nos pide no recibir goles fáciles (se ríe).

Esta semana tienen partidos de Champions y de la OK Liga. ¿Qué esperan de esos dos duelos?

Contra el Oliveirense nos vamos a encontrar un equipo fuerte, duro. Aquí quedamos 1-1 y esperamos en su pista un partido con pocos goles. Y después en liga, el Sant Just, que está pasando una mala racha y lucha para mantenerse. Van a querer ganarnos, como hicieron el año pasado. Vamos a intentar hacer nuestro partido y sacar los tres puntos.

Clasificados para los cuartos de Champions, en la pelea por la segunda plaza de la liga... ¿Apetece ya la Copa del Rey?

De momento es lo primero que viene. Quizás, en mi caso particular, es la que tengo un poco entre ceja y ceja, pero sin dejar a lado las otras. Es pista neutral, los errores se pagan caro, hay más nervios. Nosotros vamos con confianza y conocemos nuestras posibilidades, creo que podemos demostrar un buen nivel.