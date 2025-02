Un Liceo con los deberes hechos busca subir nota

El Liceo no tiene tiempo para relajarse. Después de un pequeño respiro, con un único compromiso de OK Liga contra el Igualada, el grupo de Juan Copa vuelve al ritmo frenético del doble partido por semana. Se cita el jueves con la WSE Champions en Portugal, mientras que el sábado regresará a la competición doméstica en la pista del Sant Just (20.00 horas).

Los coruñeses visitan Oliveira de Azeméis (22.00 horas, worldskate.tv) con la tranquilidad del estudiante que ha hecho los deberes a tiempo y ya solo se presenta al examen para intentar subir nota. Clasificados para cuartos desde la victoria frente al Dinan Quévert francés (2-0) en la última jornada, los de Copa se desplazan a Portugal sin exigencias, pero sin confianzas.

Un buen resultado sería importante de cara a los futuros cruces de eliminatorias. Cuanto mejor sea la clasificación en el grupo, el rival más asequible será, en teoría, en la siguiente ronda.

Pero puntuar en el Pavilhão Salvador Machado estará caro. El Liceo tendrá enfrente a un equipo rocoso que tratará de complicarles la vida. «En la ida quedamos 1-1 en el Palacio y en su pista esperamos un partido con pocos goles», reconocía esta semana Martí Serra, guardameta de los coruñeses, en LA OPINIÓN. El Oliveirense, con los exliceístas Bruno Di Benedetto y Franco Platero entre sus filas, se encuentra en la misma situación que el conjunto coruñés. Ambos combinados han puntuado en seis partidos —ganaron tres y empataron otros tantos— y se han ido de vacío en dos. Esta racha europea les deja con doce puntos a cada uno y unos números muy similares en el resto de estadísticas, separados solo por un gol en la diferencia general: el Oliveirense ve más portería y anota más tantos, —24 a favor por 17 de los coruñeses—, pero el Liceo defiende mejor y encaja menos —15 goles en contra por 23 de los lusos—. El que gane dará un gran paso para asegurar la tercera plaza, como mínimo.

En los dos encuentros que restan para terminar la primera fase de la competición, tratarán de pelear por la segunda posición del grupo que ostenta el Trissino, con dos puntos más que gallegos y portugueses. Los italianos serán, precisamente, el último rival verdiblanco la próxima semana. El Benfica terminará como líder destacado, pase lo que pase en estas dos jornadas, con 22 puntos y sin conocer, al menos todavía, la derrota. El único tropiezo en el inmaculado camino lisboeta lo sufrió en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde no fue capaz de pasar del empate (0-0) contra un férreo Liceo.

De terminar ahora mismo la fase de grupos, los colegiales se medirían al Noia en cuartos de final, aunque en el grupo A la emoción también está garantizada hasta el último día: hay cuatro equipos —Porto, Reus, Barça y el propio Noia— para tres puestos. El Barcelos, invicto, tiene el primer puesto asegurado, mientras que el Sant Omer, con tres puntos, ya está eliminado.

Para el encuentro de esta noche, Juan Copa recupera a Bruno Saavedra, baja en la victoria liguera contra el Igualada por acumulación de tarjetas. Un triunfo que ha levantado el ánimo liceísta después de perder contra el Barcelona en el Palau (3-1) y que ha devuelto la sonrisa a la afición a base de magia. Dava Torres y Fabricio Ciocale se hicieron virales durante el fin de semana con dos goles de fantasía que sirvieron para sumar tres puntos claves en la lucha por el segundo puesto liguero. Jacobo Copa contribuyó a la fiesta goleadora con su sexto tanto de la temporada.