Ángel Núñez: «LJ Figueroa solo me dijo cosas buenas del club y la ciudad»

Savia nueva para el Leyma Basquet Coruña. El conjunto naranja presentó esta mañana a su último fichaje, el alero dominicano Ángel Núñez, acompañado del director deportivo Charly Uzal.

«Llevamos tiempo negociando la posibilidad de que pudiese incorporarse y, finalmente, gracias a un esfuerzo del club y, sobre todo, a un gran esfuerzo del jugador, hemos podido hacerlo», resaltaba Uzal en la comparecencia. El director deportivo alabó el interés y las facilidades que el dominicano puso sobre la mesa para convertirse en nuevo jugador naranja, incluida la renuncia a estar con su selección en esta ventana FIBA.

Núñez aseguró que la oferta del Leyma le convenció por «la oportunidad de competir en este nivel y las ganas que tiene el club de sobrevivir (en la ACB)». Además, en el plano extra deportivo, el jugador manifestó que la posibilidad de vivir en España, sobre todo de cara al futuro, pesó mucho tanto para él como para su familia.

El dominicano deja atrás su etapa en el Slask Wroclaw polaco, donde era el máximo anotador y máximo reboteador del equipo, para unirse al Basquet Coruña en su lucha por la permanencia en la élite del baloncesto español. «Es un desafío difícil, pero así es el deporte, hay que enfrentar la adversidad. Eso me gusta», afirma el nuevo fichaje coruñés, que no se arruga pese a que el conjunto de Diego Epifanio es ahora mismo el colista de la competición.

Su llegada al Leyma viene motivada por la salida en diciembre de su compatriota LJ Figueroa: «Hablé con LJ antes de fichar y me dijo muchísimas cosas buenas del club, de la ciudad y del país. Solo me contó cosas muy, muy buenas. Eso me dio más ganas de estar aquí», comenta el jugador.

Sobre lo que puede aportar al equipo, Núñez lo tiene claro: versatilidad. El dominicano, de 2.03 de altura, juega habitualmente como alero, pero también puede ser ala pívot. «Soy versátil y tengo buen tiro exterior. Puedo jugar en posiciones diferentes, tanto ofensiva como defensivamente», destaca como sus puntos fuertes.

Acerca de si espera un vestuario presionado por la mala situación, Núñez dice que él se centra en «ganar, que es lo mismo que quiere el club. No sé la presión que tienen los demás, pero en lo único que pienso es en ganar partidos».

A este respecto, señala que tiene «muchas ganas» de saltar a la pista del Coliseum con la camiseta naranja y espera hacerlo contra el Hiopos Lleida el próximo sábado 1 de marzo (18.00 horas). «He visto como cuatro partidos antes de venir. No he tenido la oportunidad de practicar el playbook, pero espero coger el estilo de juego en los próximos días», comenta.

Núñez será el decimoquinto jugador en vestir la camiseta del Leyma este año y lucirá el dorsal número 1.

El aterrizaje del alero en la pista del Coliseum es la cara de una semana marcada por otra cruz en forma de lesión. Augusto Lima, que ya estuvo fuera dos meses por un problema muscular entre finales de 2024 y principios de 2025, ha recaído de sus dolencias y se encuentra al margen el grupo. Aunque en principio la lesión actual es menor que la primera, el club no descarta incorporar a alguien que supla su ausencia y refuerce el juego interior del equipo. «Nosotros estamos siempre en el mercado y si surge la oportunidad de un jugador que nos ayude a mejorar, intentaremos aprovecharlo. No solo por el tema de Lima, si no por cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir», apunta Uzal.