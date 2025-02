¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El CRAT Rialta vuelve a ser el gran protagonista de la jornada deportiva de A Coruña, que también ofrece otros alicientes interesantes. La mayoría de los partidos se concentran el sábado en los pabellones coruñeses. OAR, Dominicos, Compañía, Maristas o Zalaeta vuelven a casa para tratar de sumar victorias locales a su casillero. Otros equipos, como el Hockey Club Coruña o el Viaxes Amarelle, descansan este fin de semana en sus respectivas ligas de hockey y fútbol sala.

Rugby. El CRAT afronta su segundo partido a cara o cruz por la permanencia en la Liga Iberdrola. El equipo de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime recibe al Complutense Cisneros el sábado en Elviña (15.00 horas). El conjunto coruñés pierde a Anita Iglesias para la cita, tras sufrir una fractura de peroné frente al Barcelona en la última jornada. Esta lesión ha llevado al club a activar el medical joker, un mecanismo dentro del reglamento que permite fichar a los equipos en caso de lesiones graves. Gracias a esto, el CRAT ha incorporado a la internacional neerlandesa Linneke Gevers hasta final de temporada.

Hockey sobre patines. La OK Liga Femenina descansa y el HC Coruña no saltará a la pista, pero el resto de competiciones si que se calzarán los patines. El Resa Cambre en OK Plata Femenina recibe el sábado por la tarde en casa al Alcobendas, cuarto clasificado (16.00 horas). En la OK Plata masculina, Dominicos y Compañía también regresan a los pabellones coruñeses. El equipo de Manuel Togores se mide al Mataró en Monte Alto, mientras que el de Alejandro Canosa se enfrenta al Sant Feliu en Elviña. Ambos partidos se disputarán a la misma hora, a partir de las 19.30 horas del sábado. El domingo será el turno de Compañía B en OK Bronce, que visitará Asturias para jugar contra el Mieres (13.00 horas).

Balonmano. En Primera Nacional, el OAR Attica 21 busca el sábado por la tarde su décimo octava victoria consecutiva visitando el pabellón del Bueu (19.00 horas). El equipo coruñés es el líder de la categoría y acaba de renovar a Nando González, su entrenador, una temporada más. El Culleredo, por su parte, juega en casa contra el Cañiza (19.30 horas) en un partido clave en la pelea por mantener la categoría.

Baloncesto. Maristas recibe el sábado en su pista al ABDA Sanfer (18.00 horas). El equipo de Fernando Buendía se mide a un equipo que no atraviesa un buen momento, pero que destaca por su solidez defensiva. El conjunto coruñés intentará correr y mover a las visitantes, en busca de una nueva victoria que prolongue su racha positiva de cuatro triunfos consecutivos.

Voleibol. El Zalaeta quiere reponerse de la derrota de la última jornada en Torrejón. El equipo de Jorge Barrero vuelve el sábado al Barrio de las Flores (17.30). Enfrente estará el Alcobendas, tercer clasificado con seis puntos de ventaja sobre las coruñesas y uno de los combinados más en forma del momento en la Superliga Femenina 2. El partido es importante para no descolgarse de la carrera por la segunda posición, que da acceso a la fase de ascenso. El Zalaeta cuenta con la baja de la receptora Noa Pardiñas, con problemas de rodilla.