Lucía Sanjurjo: «El HC va a tener continuidad»

«Está siendo una semana muy estresante». Esas son las primeras palabras de Lucía Sanjurjo, presidenta del Hockey Club Coruña Femenino, cuando habla sobre los últimos días de la entidad coruñesa. Y es que soplan vientos de tormenta para el HC, que vive el momento más complicado desde su fundación en 2023. La junta directiva prescindió de Beatriz Lema y Luchy Paz en sus funciones administrativas, lo que provocó que Mar Barcón, otra de las directivas, presentase su dimisión. Tres de las fundadoras abandonan el proyecto y sacuden los cimientos del club.

«Llevamos meditando esta situación bastante tiempo», reconoce Sanjurjo sobre las destituciones de Lema y Paz. «Empezamos con las ideas claras, pero tenemos maneras de trabajar completamente diferentes. La gestión de un club es muy complicada, hay que tener muchísima paciencia, son muchos puntos y llega un momento en el que nuestra forma de parecer y de trabajar es diferente», admite la presidenta.

Las discrepancias a la hora de gestionar el próximo curso fueron el detonante para la ruptura total de la junta. Según la mandataria: «Hay cosas que ya teníamos que haber cerrado hace tiempo y no lo hemos hecho. Tenemos que hablar con las jugadoras, pensar en la temporada siguiente. Ya hace como 15 o 20 días que hay movimientos en el resto de los clubes». Beatriz Lema, por su parte, publicó en un comunicado en sus redes sociales que «el único mal que hicimos ha sido pedir participación en las decisiones del club y transparencia en temas de ingresos y pagos» y habla de proyecto «individualista —alrededor de la figura de Sanjurjo— y opaco».

La dimisión de Barcón no entraba en los planes de la directiva. «Me pilló bastante por sorpresa, no me la esperaba», indica la máxima dirigente de la entidad coruñesa. Pero el deporte no espera y la temporada continúa en marcha para un HC que está peleando en la OK Liga femenina por posiciones europeas. «Ya tenemos en mente a tres personas para sustituirlas y publicaremos sus nombres en breve», declara Lucía Sanjurjo.

La presidenta mantiene al margen de lo ocurrido a la plantilla y al cuerpo técnico. «Hay que darles un tiempo para asimilar la situación. A partir de ahí, no tiene por qué haber problema. Las funciones de dirección son de la directiva y las de jugar de las jugadoras», comenta. Sobre la continuidad de Luchy Paz en el vestuario, Sanjurjo responde de forma tajante: «Sigue siendo nuestra jugadora y sigue siendo nuestra capitana, de eso que no quepa la menor duda».

La dirigente del HC Coruña aprovechó para mandar un mensaje de «tranquilidad para los socios, patrocinadores y para todo el mundo. El club va a tener continuidad y vamos a cumplir con los compromisos adquiridos sin ningún problema», sentencia.