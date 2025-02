La OK Liga como remedio a las heridas europeas

Menos de cuarenta y ocho horas ha tenido el Liceo para lamentarse de la derrota en WSE Champions frente al Oliveirense en Portugal (4-2). El equipo de Juan Copa vuelve a calzarse los patines el sábado, frente al Sant Just (20.00 horas, okliga.tv), para intentar sanar las heridas europeas con la medicina doméstica que le ofrece la OK Liga.

El equipo verdiblanco saltará a La Bonaigua con las piernas cargadas, pero el foco intacto. Y es que lo que hay en juego no permite distracciones. Los liceístas ocupan la segunda plaza de la clasificación, en una batalla de igual a igual con el Reus que los alterna constantemente por detrás del Barcelona. La semana pasada el Liceo inició el fin de semana segundo, el Reus lo adelantó con su victoria del sábado y los coruñeses volvieron a su sitio con un contundente triunfo frente al Igualada (3-1). Esta semana el Liceo dormirá tranquilo si gana, pues los catalanes no juegan hasta el domingo por la tarde en la pista del Caldes.

El Sant Just llega al duelo inmerso en la lucha por la permanencia y con necesidad de puntos. El equipo barcelonés busca despegarse de la zona roja de la tabla que comprometa su continuidad en la máxima categoría. En el partido de la primera vuelta en el Palacio, al Liceo le costó ganar. Es cierto que en aquel momento el equipo colegial transmitía ciertas dudas y no jugaba con el punto de madurez que tiene ahora, pero ganó por la mínima con un tanto de Dava Torres. Y gracias.

Actualmente, las tornas han cambiado y los verdiblancos atraviesan el mejor momento del curso, aunque la derrota en Portugal suponga un traspié en el camino. El Liceo estuvo serio en la pista del Oliveirense, solo superado por la eficacia de los lusos en la bola parada. La resaca positiva del partido de WSE Champions fueron los dos goles de Arnau Xaus, que sigue engrosando sus números de cara a portería y es la principal amenaza de los coruñeses en la pista catalana. En OK Liga, Xaus es el máximo anotador liceísta, con 17 goles en su cuenta particular.

Muy cerca de él en el ránking de goleadores está el jugador más destacado del Sant Just, Joan Pujalte. El catalán ha firmado dieciséis tantos ligueros en lo que va de temporada, acechando al pichichi verdiblanco.

El Sant Just no gana en OK Liga desde el 18 de enero, cuando se impuso al Vilafranca por 0-2. Desde entonces, el equipo de Josep María Ordeig ha perdido tres partidos —contra Reus, Voltregá y Lleida— y ha empatado en casa contra el Alcoi. Como locales, en lo que va de liga solo han perdido contra el FC Barcelona, el Noia y el propio Reus, tres de los equipos de la zona alta de la tabla.

Juan Copa tiene la baja de Pablo Cancela, que sigue recuperándose de su lesión de larga duración, pero recupera a Bruno Saavedra. El joven liceísta se perdió el último partido de OK Liga contra el Igualada por acumulación de tarjetas, pero ya sumó minutos en Champions el pasado jueves.