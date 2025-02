2-2 | El Liceo cae en la emboscada del Sant Just y se deja dos puntos

El Sant Just fue una escopeta de repetición y por pura insistencia acabó derribando al Liceo (2-2). Se las prometían felices los de Juan Copa, cuando restaba poco más de un minuto y el luminoso aún mostraba un 0-2 que parecía un mundo después de todo lo que había pasado en el encuentro. Las balas habían silbado, los tiros se habían sucedido. Siempre estaban ahí Martí Serra y la cobertura verde como último valladar. Pero lo peor estaba por llegar para los visitantes. Entre una jugada muy sucia junto al meta de los coruñeses y un disparo sin portero local que punteó Gerard Miquel, acabó por hincar la rodilla el Liceo, que pierde dos puntos in extremis en una semana a contrapelo y que pone en riesgo su segunda plaza en liga, que se la puede arrebatar esta noche el Reus en su visita al Calafell. Sequeda con un mal sabor por cómo sucedió todo, aunque en realidad durante gran parte del encuentro dio la sensación de que el conjunto verde había sido incapaz de domar a un Sant Just absolutamente loco y revolucionado.

Como si hubiese querido aprovechar las últimas horas ajetreadas de aeropuertos y carreteras del Liceo, el Sant Just empezó el duelo con el acelerador pisado. No le dará un respiro en los 50 minutos. Más que ritmo era un juego ansioso, esquizofrénico. Martí Serra, siempre de guardia y en guardia, no tuvo mucho tiempo de desperezarse cuando ya lo estaban probando. No es un guion de partido en el que el equipo coruñés se encuentre especialmente incómodo ni mucho menos. Eso sí, tampoco era sencillo subirse en marcha a aquella vorágine local.

La suerte para los coruñeses, para el de momento segundo clasificado esta liga, es que mostró mucha más pegada que su contrincante que atraviesa un momento delicado. Arnau Xaus, uno de los grandes goleadores de este campeonato, no desaprovechó una de las primeras que tuvo para poner por delante al Liceo ante Elai Deigt. Fue una jugada embarullada, por detrás de la portería, en la que el ex del Calafell fue el más pillo. Minuto 4 y los coruñeses ya ganaban.

El Liceo entró al cuerpo a cuerpo y, unos minutos después y en el medio de múltiples ocasiones de ambos bandos, llegó el 0-2 de César Carballeira a pase de Arnau Xaus. El tanto llegó con un magnífico recorte cuando encaró al meta local. 0-2, minuto 22, y todo marchaba para los coruñeses.

Los focos parecían apuntar a los goleadores, últimamente quien mejor responde es el guardameta. Paró y paró en la segunda parte cuando al Liceo le faltó un poco de fuelle para parar aquella locura local. Sin duda, pesó el duelo del pasado jueves en Portugal y el poco descanso del que disfrutó. Casi sobrevive a un sábado incómodo hasta que llegó ese minuto que le penalizó y que le puede quitar la segunda plaza.