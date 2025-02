El Leyma, ante un verano internacional

Hay diferentes maneras de medir el paso adelante que ha dado el Leyma Básquet Coruña con su ascenso a la ACB y una de ellas es el sello y la exigencia de los jugadores de su plantilla en sus diferentes selecciones nacionales. La ventana FIBA ha sido una preocupación más para Diego Epifanio ante la imposibilidad de trabajar con todos sus jugadores en unas semanas claves antes de un marzo decisivo. En cambio, se ha convertido en una fuente de alegrías para los internacionales naranjas tras unos meses difíciles.

El primero en abrir la veda hace un par de días fue Beqa Burjanadze quien aseguró una plaza en el Eurobasket de este verano tras ganarle a Dinamarca (62-60). El duelo de anoche ante Serbia fue un mero formalismo con la clasificación en el bolsillo. El combinado caucásico es un clásico de estas fase finales y el alapivot del Leyma es una pieza importante en una selección emergente.

Más novedosa ha sido la clasificación de la Suecia de Olle Lundqvist. El triunfo frente a Montenegro (86-83) redondeó una serie de choques históricos para los nórdicos que les han llevado a un Eurobasket por primera vez en doce años. Es un acontecimiento y el escolta de los coruñeses es uno de sus jugadores de rotación.

No serán los dos únicos del Leyma con compromisos internacionales este verano, ya que la Canadá de Scrubb y la República Dominicana de Ángel Núñez se juegan en la madrugada del lunes al martes las dos plazas que repartía su grupo. México era el otro combinado que optaba, pero contaba con menos opciones. El escolta naranja ha estado durante esta ventana FIBA con su selección, no así el alapívot, que acaba de llegar a A Coruña y que tuvo el detalle de renunciar a esta citación para avanzar en su aclimatación exprés. Eso no significa que no entre en los planes de una selección que también cuenta en sus filas con LJ Figueroa, hasta el pasado mes de diciembre jugador del Leyma. Será un verano movido para los internacionales naranjas, algo que antes era una quimera.