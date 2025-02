El OAR, ante la derrota: «Lo que no era normal era ganar 18 partidos seguidos»

«La derrota en el deporte existe. Es que si no fuese así, sería una locura», recuerda Nando González, técnico del OAR Attica 21, justo después de que su equipo demostrase que es un humano, que es una máquina de ganar, pero no infalible. El equipo coruñés llevaba 17 triunfos seguidos, desde octubre que no caía (ante Carballal), solo el Barcelona acumulaba más tiempo sin perder en las categorías nacionales del balonmano español. Pero llegó el Bueu y le hizo hincar la rodilla (33-32) en un final apretado que fue como una moneda al aire. El entrenador de los oaristas apuesta por «la normalidad» para afrontar una situación anómala y aprender del revés de cara a la fase de ascenso a Plata. «Lo que no es normal es ganar 18 partidos seguidos. Una liga regular te permite estas cosas. Tienes un colchón de nueve puntos, hay una derrota y hay que analizar el porqué, qué hicimos mal y que nos sirva para no volver a repetir errores. Ni antes éramos los mejores y ahora somos la última mierda», razona quien ve unos síntomas estimulantes en el vestuario tras el traspiés: «A nadie le gusta perder, pero les vi con una reacción positiva. Alguno ya quería volver a jugar el domingo pasado para quitarse la espinita. Están unidos, tienen hambre, me pega que esta derrota les servirá para poner más tiesas las orejas, para meter un poco más si cabe. Hay ganas de revancha», cuenta.

Nando González también quiso ir al detalle y pararse en esos últimos segundos locos de Bueu que les apartaron de la victoria. El equipo regresaba ayer a los entrenamientos y tenía, antes de nada, una sesión de vídeo que será muy aclaratoria sobre lo que no puede volver a suceder en la pista: «Fue un partido muy abierto, como esperábamos, en el que no estuvimos bien en los pequeños detalle», relata y prosigue. «A falta de 16 segundos, en nuestra última posesión, no jugamos como debíamos. Un empate fuera de casa te puede servir, mientras vayas sumando no es malo, se tiene que acabar ahí el partido. No supimos gestionarla bien, es una situación rara que se puede presentar en una hipotética fase de ascenso y es una de las cosas donde tenemos que hacer hincapié y mejorar», apunta el técnico de los coruñeses, listo para que su equipo demuestre que sabe levantarse de las derrotas.