Thomas Heurtel: «Sé quién soy y lo que puedo dar»

Llegar y besar el santo. Thomas Heurtel lleva poco más de un mes y medio defendiendo la camiseta del Leyma Básquet Coruña, pero ya sabe lo que es recoger el premio Estrella Galicia al mejor jugador del conjunto coruñés. Así lo decidieron los aficionados naranjas, que reconocieron con sus votos el impacto positivo del francés en el juego del equipo durante el mes de febrero. «Estoy agradecido, pero me gustaría más si hubiésemos conseguido las últimas victorias», declaró el base en la recogida del galardón. El galo superó Atou Diagne y Goran Huskic, finalistas.

Heurtel aprovechó el parón liguero para trabajar en su condición física y dar un paso adelante a nivel individual. «Me siento bien. El plan era más físico que en pista estas semanas, pero ya he empezado con el equipo y me siento cómodo», afirmó. El jugador es consciente de que todavía no está «al 100%» de su nivel, pero asegura que va «mejorando poco a poco». La confianza en sí mismo la mantiene intacta: «Sé quién soy, sé cómo puedo jugar y sé lo que puedo hacer y lo que no. En ese sentido no tengo problemas», reconoció en sala de prensa.

El Leyma afronta el sábado un partido clave en sus opciones de permanencia en ACB. Sobre la visita del Hiopos Lleida, Heurtel comentó que «es como una final, porque el equipo está abajo con nosotros, pero el siguiente contra Manresa también lo será. Todos los partidos son importantes y tenemos que ganar, especialmente en casa», indicó.