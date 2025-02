Ángel Núñez: «El Leyma va último hoy, pero quedan muchos partidos y yo no tengo miedo»

A Ángel Núñez (Santo Domingo, 1991) se le iluminan los ojos al hablar de baloncesto, de sus referentes y de sus primeros partidos en los parques de Nueva York. El alero dominicano vive con ilusión y expectación la adaptación al Leyma Coruña y a la ciudad. Siente ambición por el reto de salvar al club a pocas horas de debutar con la camiseta naranja contra el Lleida en el Coliseum

¿Qué tal la primera semana?

Muy bien, es una ciudad muy bonita. Ya estoy conociendo las calles y las rutas desde el Coliseum a casa. Todo va bien.

Sacrificó la ventana FIBA para adaptarse al equipo.

Uno siempre quiere representar a su país. Ellos entendieron que necesitaba adaptarme a un grupo nuevo por el traspaso. Y así ha sido.

¿Cómo surgió la oportunidad de fichar por el Leyma?

Fue un proceso normal, hablando entre los agentes. Estaba haciendo un buen trabajo en Polonia. Era ya mi segunda temporada allí y me sentía cómodo. Tuvimos un entrenador nuevo, pero ya tenía el ritmo de juego. Eso me ayuda bastante.

¿Le costó adaptarse al baloncesto europeo al llegar a Polonia?

La diferencia está en los detalles. En Latinoamérica se hace un juego con menos sistemas y más talento. Se juega más al ataque y en pista abierta. En Europa hay un estilo más serio. Por lo general, en el transcurso del juego, los equipos se mantienen mucho más atentos a los detalles.

¿Qué le ha comentado Epifanio estos primeros días?

Me ha ayudado a adaptarme al equipo y a involucrarme en el grupo.

Puede jugar de alero o de alapívot. Mike Torres le comparó con Kevin Durant.

Es una expectativa alta (se ríe). Entiendo lo que dice. Creo que se refiere a que puedo jugar en muchas posesiones, utilizar el bote, tirar triples... Le agradezco que diga eso de mí.

¿Cómo empezó a enamorarse del baloncesto?

Cuando era un niño, yo jugaba mucho a la pelota, al béisbol. Pero, al crecer en Nueva York, allí todo es baloncesto. Desde los cinco años, todo lo que había allí era baloncesto. Empecé jugando y aprendiendo en los parques en tres contra tres o uno contra uno. A los once años empecé con un club, los New Heights. Luego me cambié a los New York Gauchos, que han tenido muchos jugadores exitosos que han pasado por España como Omar Cook o Edgar Sosa. Después fui a la universidad y me hice profesional.

¿Qué significa para usted tener una pelota en sus manos?

Desde chamaquito me enamoré de este juego. A mí me gustaba jugar con los amigos en el parque, pero, de verdad, todo cambió la primera vez que vi jugar a Kobe Bryant. Fue el primer partido de baloncesto en el que me enfoqué de verdad. En ese momento me volví loco y él se convirtió en mi jugador favorito. Quería ser como él. Compré su camiseta, libretas y todo lo que fuese de Kobe.

¿El 8 o el 24?

El 8 fue el primero, con el que yo me enamoré del baloncesto. Pero el 24 también es especial porque fue el último que llevó.

¿Es aún su ídolo?

Kobe es mi jugador favorito de todos los tiempos. Desde que se retiró y me hice más adulto, me empezaron a gustar otros jugadores que hacían las cosas como yo. Me gustaba mucho Durant o Paul George.

¿Por qué escogió el dorsal 1?

Llevo el 1 por Tracy McGrady y porque de pequeño no pude elegir el 8 de Kobe Bryant. Yo me uní a un equipo de una liguilla de barrio en Nueva York, que fue la primera vez que jugué con árbitro. Kobe era el ídolo de casi todos. Yo era nuevo, así que, al escoger el dorsal, ya habían elegido el 8. Bryant en el instituto usó el 33, pero también estaba reservado. Solo quedaban un par de números sueltos y yo me quedé el 1. Lo de McGrady vino después. Le encontré un jugador a ese número.

¿Qué le comentó LJ Figueroa?

Me dijo que son muy profesionales y que la ciudad es fantástica. El club y los chicos tienen muy buena onda. Y así es.

¿Le intimidó la clasificación del equipo antes de venir?

Uno mira eso y ve que la situación es difícil. Al venir aquí pensé que el Leyma va último hoy, pero quedan muchos partidos y yo no tengo miedo. El año pasado fiché por el Slask, un equipo de Eurocup que debía estar entre los dos primeros, cuando estaba el decimotercero en la liga. Entré, los subimos y acabamos terceros. No es atractivo decir que estamos últimos, pero puede ser diferente al final de la temporada.

¿Qué siente antes de su debut?

Me cuesta describirlo. Es el primer partido con un equipo nuevo y en una liga de bastante nivel. Tengo mucho entusiasmo por hacerlo bien y salir por la puerta grande.

Comparte puesto con Barrueta, que tiene orígenes similares.

Es muy buena onda. Me ayuda mucho con las jugadas. Lo mismo puedo decir de Trey Thompkins

¿Qué le haría feliz en lo que resta de temporada?

Ganar mucho, hacerlo bien y que nos mantengamos.