Enmanuel Reyes: «Voy a la conquista de América, quiero ganar un cinturón»

El Profeta vuelve a casa. Enmanuel Reyes Pla peleará el sábado en el Barrio de las Flores contra Juan Carlos Rodríguez, en el combate estrella de la velada que organiza el Planasbox (19.30 horas). «A Coruña es mi casa, es mi tierra, el lugar donde la gente me quiere y me apoya desde el minuto cero. Boxear aquí es lo máximo, porque estoy con el público que me ha visto crecer y llegar a donde estoy ahora», comenta el púgil. Hace casi tres años que Reyes Pla no compite en territorio coruñés, desde que debutó como profesional en octubre de 2022. «Soy el mismo Profeta que entonces, pero con más hambre y con más ganas después de lo que hemos conseguido en este tiempo», apunta.

La ambición siempre ha sido una de sus principales características y no se pone límites cuando piensa en el futuro: «Tengo nuevas metas profesionales, quiero buscar un cinturón en Estados Unidos». Para ello, debe completar una serie de seis peleas en España y conseguir victorias. «Tengo seis oportunidades para cruzar el charco y conquistar América, voy a por ello», bromea el Profeta, ilusionado con el reto a corto plazo.

La primera cita será la de hoy en A Coruña frente al venezolano Juan Carlos Rodríguez. «Esto es boxeo y en el ring no puedes fiarte de nadie, ni de tu madre. Voy a salir a disfrutar, a buscar un buen golpe y que termine rápido la pelea», señala sobre el combate. Además de la cita con Pla y Rodríguez, habrá otros ocho combates amateur que Enmanuel recomienda al público coruñés: «Aparte de mí, habrá grandes boxeadores, va a ser una tarde magnífica».

Tras el Barrio de las Flores, hará un parón en marzo y abril para preparar el Mundial amateur que se celebra en el mes de mayo y después retomará los combates restantes para «abrir las puertas de América y conseguir grandes logros allí para el boxeo español».

El púgil logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 hace siete meses, un tiempo que le ha dado perspectiva sobre su experiencia olímpica. «Unos Juegos son lo más grande a lo que puede aspirar un atleta. Nos preparamos durante cuatro años para estar allí, física y mentalmente. Lograr una medalla es lo máximo, porque es un sueño desde la infancia. Yo veía los combates olímpicos con mi papá por televisión y ese era el lugar donde quería estar», indica el boxeador.

Más allá de ese tercer puesto, de su participación olímpica destaca la visibilidad que ha ganado el boxeo español desde entonces. «Al ser en Francia teníamos buenos horarios y eso ayudó a que la gente viese las peleas. Además, la grada estaba llena de españoles porque son países cercanos. Cuando vi a la gente de España celebrar la medalla supe que había logrado algo grande. Ahora nos conocen, saben quien somos y el boxeo gusta un poquito más, aunque no somos superestrellas», bromea.

El boxeo es un deporte etiquetado de violento o poco limpio en muchas ocasiones. «Es verdad que es sangriento, porque se dan golpes, pero cuando termina la pelea bajamos del ring abrazados», defiende Pla. Y añade: «Mucha gente se ha quedado con que antes los boxeadores eran macarras o drogadictos, pero ahora estudiamos, tenemos carreras, nos expresamos bien y somos respetuosos».