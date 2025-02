¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El fin de semana promete emociones fuertes para el deporte de A Coruña. El CRAT Rialta apura sus opciones de mantenerse en la máxima categoría del rugby español, aunque no depende de sí mismo. Será una jornada con menos hockey de lo habitual, porque descansan la OK Liga, la OK Plata y la OK Bronce masculinas.

Rugby. El CRAT se juega la permanencia en Getxo. Las coruñesas tienen que ganar el domingo (12.30 horas) y esperar que el sábado pierda el Barcelona frente a Cisneros para mantener sus opciones de salvación en la Liga Iberdrola. Si el Barça no pierde en Madrid, el CRAT descenderá a División de Honor B por primera vez en su historia. Pablo Artime y Juan Pablo Chorny cuentan con varias jugadoras tocadas y hasta nueve bajas confirmadas, entre ellas Judith Hernández, Anita Iglesias o Mariana Romero.

Hockey Patines. El hockey tendrá sabor femenino esta semana. Con el parón del Liceo, Dominicos, Compañía y Compañía B, la representación coruñesa recae sobre los hombros del Hockey Club Coruña y el Resa Cambre. El equipo de Stanis viaja el sábado hasta la pista del Esneca Fraga (19.30 horas), segundo clasificado y actual equipo de las ex liceístas María Sanjurjo y Adriana Soto. El Cambre, por su parte, visita al Gatikako (sábado, 18.00 horas) para intentar sumar tres puntos y volver a la senda de la victoria.

Balonmano. El OAR quiere reponerse de su derrota de la pasada jornada, la primera desde el mes de octubre. El equipo de Nando González se mide el sábado al Xiria (19.00 horas) en San Francisco Javier para seguir en el liderato con comodidad. El Culleredo recibe también el sábado al Reconquista de Vigo (19.30 horas) en un duelo directo en la lucha por la permanencia en Primera Nacional.

Baloncesto. Maristas defiende la segunda posición visitando al Aranguren Multibasket (sábado, 18.00 horas). El conjunto de Fernando Buendía lleva cinco victorias consecutivas y está a cuatro del Bosonit, que marcha líder. Sus rivales de esta tarde ocupan la octava posición, con nueve triunfos en su casillero.

Voleibol. En la Superliga Femenina 2, el Zalaeta busca reponerse de las dos derrotas consecutivas que ha cosechado en las últimas jornadas. El combinado que dirige Jorge Barrero viaja el sábado hasta Cáceres para enfrentarse al Extremadura Arroyo (18.00 horas), uno de los equipos clásicos en la categoría. Las coruñesas son cuartas pese a los tropiezos, mientras que las extremeñas están octavas en la tabla.

Fútbol Sala. El Viaxes Amarelle vuelve a la pista tras una semana de parón en la Segunda RFEF. El equipo coruñés juega el sábado por la tarde contra el Vilalba en el pabellón de la Sagrada Familia (18.00 horas) para luchar por salir del descenso.