Dava Torres: «Tenemos armas para poder ganar»

«Nos permitimos soñar, es obligatorio. Llegamos con mucha ilusión y muchas ganas, la consigna es disfrutar del fin de semana». Así afronta Dava Torres, capitán del Liceo, la Copa del Rey que arranca el viernes en Calafell para los verdiblancos.

El conjunto colegial llega al torneo en un «momento de maduración» óptimo, con un vestuario que empieza a «entender los roles dentro del equipo». Los verdiblancos aterrizarán en Calafell siendo un combinado «duro y difícil de ganar», pero enfrente tendrán a un Igualada en buena forma. «Son un equipo físico, rápido y fuerte. Son ambiciosos y jóvenes, tienen ganas de ganar», señala Dava. El capitán liceísta cree que el partido de cuartos de final será «incómodo» y que el Liceo tendrá que «correr mucho», pero ve al vestuario preparado y «con las armas suficientes» para vencer y pasar a semifinales.

El año pasado, el Liceo vio la Copa del Rey por televisión al no clasificarse para el torneo. A los verdiblancos les dolió no participar, pero Dava cree que la competición también extrañó al equipo coruñés. «El Liceo es uno de los equipos más grandes de España y de Europa y siempre que los grandes no están se les echa de menos. Somos un club muy necesario, que históricamente ha estado luchando por cosas. Si nos extrañaron, ya hemos vuelto para repartir abrazos para todos», bromea.