El día en el que el CRAT se impuso a los pronósticos

El CRAT Rialta vuelve a respirar tras evitar in extremis el descenso de la Liga Iberdrola. El equipo coruñés, colista durante todo el curso y con solo dos victorias en su casillero, salvó la debacle tras ganar al Getxo (17-29) y aprovechar la derrota del Barcelona frente a Cisneros. Hace un mes estaban desahuciadas y condenadas a perder la categoría. Hoy, suspiran aliviadas tras un sprint final histórico y unas semanas de muchísima presión. «No es un milagro, pero con los datos sobre la mesa, jugábamos contra las probabilidades», señala Elsa Porto, una de las jugadoras más destacas de la plantilla. «La temporada ha sido mala, pero esta victoria nos da esperanzas de seguir en la categoría», apunta Pablo Artime, entrenador, entre la autocrítica y la ilusión.

Los 80 minutos en el campo del Getxo fueron tensos y largos. El equipo coruñés dependía de sí mismo tras el resultado del Barça el día anterior, pero el conjunto vasco era un rival complicado porque todavía no había perdido un partido en la segunda fase. Conscientes de lo que había en juego, Artime y Juan Pablo Chorny decidieron «pasar de tácticas y de jugadas» en la charla y optar por «darles confianza para que fuesen ellas mismas» a las jugadoras.

La estrategia del cuerpo técnico y el orgullo del vestuario lograron que el CRAT hiciese su mejor partido de la temporada. «Brillamos más que nunca, individualmente y como equipo», comenta Elsa. Y eso que a los tres minutos el Getxo ya se había adelantado en el marcador. «Su primer ensayo me preocupó, porque pensé ‘ya empezamos’. Pero las jugadoras lo solucionaron tan rápido que me hicieron creer que todo iba a ir bien», asegura el técnico. «A partir del minuto 20 solo existimos nosotras», admite.

Cuando todo terminó y se certificó la victoria, las sensaciones del entrenador fueron agridulces. «No sentí ni alegría ni felicidad», reconoce el asturiano. En lugar de eso, lo que invadió su cuerpo fue la percepción de «haber cumplido un deber, de hacer lo tocaba». Porto asegura que dentro del campo sintieron alivio: «Cuando pitó el árbitro pensamos ‘ya está, lo hicimos, lo hemos conseguido contra todo pronóstico’. Nos quitamos una gran losa de encima».

El curso ha sido exigente y muy duro físicamente para el combinado coruñés. Las lesiones se cebaron con la plantilla, en especial con las jugadoras veteranas que debían aportar experiencia y tranquilidad en los momentos de más presión. Anita Iglesias, Maitane o Mariana Romero no estuvieron en el campo en el partido contra el Getxo. Otras, como Judith, Inés, Ale, Alicia o Divi jugaron tocadas, lejos de su mejor versión física. Y Maica Martí, por ejemplo, está recién recuperada después de pasar muchos meses parada y sin ritmo de competición. «No sé de dónde sale la mala suerte que hemos tenido, parece que nos ha mirado un tuerto. Llevo en el rugby desde los 15 años y nunca había vivido algo así», lamenta Pablo Artime.

El mal fario con las lesiones, junto a los pobres resultados y al abismo del descenso, empujaron a Elsa Porto a volver. La ourensana empezó la campaña tomándose unos meses de descanso, pero no dudó en vestirse de corto de nuevo cuando el equipo la necesitó. «El CRAT es el club de mi vida y no podía verlo a la deriva, no podía creerme que fuese a descender. Han cambiado muchas compañeras y ya no es lo mismo para mí, pero el escudo es el escudo», señala una de las jugadoras insignia de la entidad.

Con el triunfo en Getxo el CRAT respira, pero no se confía. Antes de cantar victoria, tendrá que jugar un playout para certificar de una vez por todas su continuidad en la élite del rugby español. Será el fin de semana del 24 o 25 de mayo, a partido único y contra el segundo clasificado de la División de Honor B. Todavía no se sabe quién será, porque quedan partidos pendientes. «Es un alivio jugar dentro de dos meses, nos da un respiro para las jugadoras que tenemos con pequeñas lesiones», comenta Pablo Artime. Porto opina diferente y afirma que ella hubiese preferido jugar «en 15 días, para aprovechar el ritmo y las buenas sensaciones que tenemos ahora». El entrenador quita hierro al asunto. «Prefiero que tengamos margen para recuperar gente, ya buscaremos amistosos si hace falta», concluye.