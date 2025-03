"Hace nada ha habido interés de algún equipo de Euroliga por Heurtel"

Karlis Silins es el décimo quinto elemento de la plantilla del Leyma. El club naranja "siempre está en el mercado", tal y como recarga su director deportivo Charlie Uzal, pero la pequeña lesión de Lima y la dilación en las contrataciones no hacían prever un movimiento como el que finalmente se ha producido. El responsable de los fichajes quiso dejar claro las motivaciones de la entidad para atar a Karlis Silins. "Previendo que pudiese haber una recaida... Además se estiman plazos, pero luego hay que coger el ritmo de recuperación. Quedan tres meses y el club ha querido resguardarse. No solo (por un problema) con Gus, sino con cualquier otro. Nos estamos jugando mucho", recalca un Uzal quien remarca las cualidades de la recién contratación. "(Ficharlo) requería un esfuerzo importante, porque no estaba libre. Es una adquisición importante porque era el jugador que buscábamos por sus características. No se nos podía escapar. Es joven, con proyección. Viene de hacer 14 puntos y 7 rebotes de media. Estamos encantados de que aceptase nuestra propuesta", resalta. Esos contratiempos también puede venir por el buen nivel mostrado por alguna de las nuevas incorporaciones naranjas. "Hace nada sé que ha habido interés de algún equipo de Euroliga por Heurtel", asegura de un jugador que tiene una cláusula de salida en su contrato para marcharse a ese tipo de equipos. Aun así, el mercado de Euroliga cerró hace una semana. Ya no se pueden inscribir jugadores y todo hace indicar que el francés acabará la temporada en el Leyma.

"No tuve oferta formal de Lleida", remarca un Karlis Silins, que fue tanteado por un rival por la permanencia del Leyma. El internacional letón está donde quiere estar. "Esta es la mejor liga de Europa y es un gran paso y una gran oportunidad para mí. Estoy emocionado", apunta un hombre alto que ya estuvo en la grada ante los catalanes y que se muestra entusiasmado por lo que vio en la pista. "Jugó bien el Leyma. El primer cuarto hizo 32 puntos. Demostró gran caracter. El pase (de Heurtel) entre las piernas fue muy bueno en el último partido. Emocionado por jugar con los bases y estoy listo", apunta.