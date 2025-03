8M: Cuatro historias del deporte de A Coruña

Con motivo del 8M, LA OPINIÓN recoge los testimonios de cuatro deportistas de clubes coruñeses que compiten a nivel nacional. La maternidad, los recursos económicos, la visibilidad, los referentes, los estereotipos de género o los retos de futuro son algunos de los temas que más les preocupan en su día a día y en el desempeño de sus carreras.

Tea Andric y el «gran cambio repentino» de la maternidad

Tea Andric y su hija Nika, con la camiseta del Zalaeta. / LOC

«Es un proceso muy duro porque estás sola con tu hija y con tu cuerpo cambiante, sin saber ni como ni cuando vas a volver». El equilibrio entre el deporte y la maternidad siempre ha sido un quebradero de cabeza para las mujeres deportistas. Tea Andric (Croacia, 1992) tuvo que enfrentar esta situación la temporada pasada, cuando vestía la camiseta del Zalaeta en Superliga Femenina 2. «Vino un poco de repente y jugué tres meses embarazada, porque no quería perderme el final de la liga», reconoce la croata. Andric lo mantuvo en secreto hasta final de curso para « no distraer» a sus compañeras del objetivo final, que era la fase de ascenso. «Ellas notaban que estaba rara, porque me afectaban las hormonas, pero me decían que debía ser el carácter croata», bromea la jugadora. «Fue una rutina muy grande que cambia de repente, al principio me costó», asegura. Y añade una petición:«Hacen falta recursos y ayudas por parte de los clubes y las instituciones, porque muchas mujeres no tienen apoyos», reivindica, pese a saberse afortunada.

Su hija, Nika, dio «muchas vueltas» entre febrero y junio, porque la croata combinó la recta final de liga con el volei playa en verano. Con estos precedentes, la niña «o ama el voleibol o se harta de él, una de dos», asegura su madre.

Andric ha vuelto al volei playa junto a su marido, porque les permite organizarse mejor. No descarta regresar a la pista, pero admite que «es más exigente y más difícil de conciliar». Sus compañeras del Zalaeta, por si acaso, mantienen la puerta abierta. «Hablamos todo el tiempo, son unas tías increíbles para Nika», confiesa.

Caretta y la generación que «no vivirá» del hockey de élite

Viki Caretta, portera del HC Coruña, en el Palacio de los Deportes. / Iago López

«La gran mayoría de mi generación no llegará a vivir del hockey». Viki Caretta (Bassano, 2000) es la portera del Hockey Club Coruña en la OK Liga y de la selección italiana, pero sabe que el deporte no le garantiza un futuro estable. Muchas de las jugadoras de la élite no cobran y, las que lo hacen, apenas reciben para gastos o el día a día. «Ahora estamos empezando a cobrar un poco y es un hecho importante. No nos ilusiona, pero nos da la posibilidad de estar más tranquilas y poder jugar un par de años extra», asegura la guardameta.

Esta situación no es nueva. Caretta aterrizó en España hace seis temporadas para defender la portería del Voltregà. «El club acababa de ganar la Copa de Europa y solo nos pagaban el piso, si queríamos dinero teníamos que entrenar a niños. Si ellas, que eran las mejores, estaban así, imagínate el resto», recuerda. La portera asegura que esto ha cambiado, porque en los últimos años «han llegado nuevos equipos que han puesto dinero, entonces los que ya estaban antes, se han visto obligados a pagar para no perder jugadoras», afirma la transalpina. «Vamos tarde en esto, pero como en cualquier ámbito», lamenta.

Jugar en España era «cumplir un sueño» para Caretta cuando salió de Italia, por eso aparcó un poco los estudios. Pero hace dos años se matriculó en Ciencias Empresariales en la UDC. «Pienso todo el tiempo ‘¿Y después del hockey, qué?’, es algo que tengo muy presente, por eso volví a la universidad», afirma. A Viki no le cuesta la dualidad de entrenar y estudiar. «Estudio para aprobar y aprender cosas, pero me exijo mejores notas en los partidos que en las clases», bromea.

Alicia San Martín y la lucha del rugby contra «los estigmas»

Alicia San Martín, jugadora del CRAT. / Germán Barreiros/Roller Agencia

«El rugby femenino es un deporte minoritario, practicado por mujeres y de contacto, somos la quinta esencia de los estigmas de género». Alicia San Martín (Ferrol, 1994) lleva ocho campañas jugando con el CRAT Rialta en la máxima categoría. La ferrolana es consciente de que su deporte «marca todos los checks» en estereotipos y eso, entre otras muchas cosas, dificulta un relevo generacional de garantías. «Es muy difícil crear afiliación, sobre todo entre las jugadoras de 16 o 17 años. Hay una tasa de abandono muy alta», reconoce. «No somos violentas, somos agresivas en el buen sentido de la palabra. En masculino se entiende, en femenino nos ponen etiquetas», lamenta la jugadora del CRAT.

Las trabas económicas y el desconocimiento del deporte son otros factores con gran incidencia. «Nosotras llevamos a A Coruña y a Galicia por toda España, pero nos chocamos siempre con impedimentos de dinero para crecer. Compaginamos el trabajo y los estudios con los entrenamientos, no somos profesionales. En rugby masculino no pasa eso. La gente dice que ellos generan más, pero también tienen más inversión y presencia en los medios. Es la pescadilla que se muerde la cola», señala San Martín. «El rugby se está profesionalizando en otros países, como Inglaterra, porque están invirtiendo en él de verdad. En España o nos estancamos o vamos para atrás, no acabamos de despegar como podríamos», afirma la ferrolana. Todo esto lleva a que el nivel de la liga «sea más bajo» que otras temporadas.

Raquel Botana y un Maristas «referente sin género»

Raquel Botana, pívot de Maristas en Liga Femenina 2. / Germán Barreiros/Roller Agencia

«Hay niños que prefieren venir a Maristas en vez de ver al Leyma en ACB y eso es algo muy grande». Raquel Botana (A Coruña, 2004) defiende cada semana la camiseta de Maristas en Liga Femenina 2. La entidad coruñesa es una de esas plazas en las que el equipo femenino actúa como máximo exponente del club, por delante del organigrama masculino. «Somos unas afortunadas», reconoce una Raquel que es consciente de que no ocurre lo mismo en muchos otros equipos.

Cada quince días, el pabellón coruñés se llena de público y de gargantas jóvenes que las alientan de inicio a fin. Niños y niñas, hombres y mujeres. «Al final los referentes no entienden de género. Lo importante es transmitir unos buenos valores y ser un buen ejemplo», apunta Botana. La coruñesa sabe de lo que habla. Ella jugó en equipos de categoría superior a la que le tocaba por edad y recuerda la admiración con la que se fijaba en quienes hoy son sus compañeras. «Cuando entrenaba con las mayores siempre pensaba, ‘este fin de semana vendré a verlas porque yo también quiero jugar aquí’», rememora la pívot.

Su referente en la élite es, precisamente, otra Raquel. «Cuando empecé en el basquet me fijaba en Raquel Carrera y pensaba ‘ojalá llegar ahí’», apunta. De momento, está en camino. Maristas milita en la Liga Femenina 2 y persigue el ascenso. Sin embargo, está lejos de la profesionalidad de otras categorías. «Las jugadoras estudiamos y trabajamos, es difícil de equilibrar. Me gustaría decir que entrenamos, jugamos y punto», desea.