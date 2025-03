¿Qué partidos hay este Fin de semana en el deporte en A Coruña?

No hay descanso para el deporte de A Coruña en un fin de semana lleno de citas decisivas tanto en la ciudad como a domicilio. HC Coruña, Maristas y Zalaeta disputan sus duelos en casa.

Hockey

El HC Coruña abre la jornada sobre patines en el Palacio. El equipo de Stanis García recibe al Voltregà (el sábado, 13.00 horas) tras caer con honores ante el Fraga en la última jornada de la OK Liga Iberdrola. El conjunto coruñés no quiere descolgarse del vagón de las posiciones europeas, así que busca la victoria ante un rival que llega con solo tres puntos menos en la tabla. En la OK Plata femenina, el Resa Cambre se mide al Batgora en Os Campóns (sábado, 18.30) tras ganar el pasado fin de semana después de siete jornadas sin hacerlo. En la OK Plata masculina, Dominicos aprovecha su viaje para doblar jornada. El equipo de la Ciudad Vieja jugará contra Espanyol (sábado, 14.00) y Vendrell (domingo, 12.00). Compañía, por su parte, también se desplaza para jugar contra Sant Cugat (sábado, 13.15). En la OK Bronce, el filial de Compañía se enfrenta al Raxoi (el domingo, 12.30 horas).

Rugby

El CRAT jugará este fin de semana la Copa de la Reina tras evitar el descenso directo en la Liga Iberdrola. Las de Pablo Artime y Chorny se miden a El Salvador, un equipo que solo ha perdido un partido en lo que va de curso (el domingo, a las 12.00).

Balonmano

El OAR Attica 21 visita al Ribeiro (el sábado, 18.30) para reforzar la victoria de la semana pasada y seguir en lo más alto de la Primera Nacional. El Balonmán Culleredo, por su parte, juega en O Porriño (el sábado, 18.15) en otro enfrentamiento importante en la lucha por la salvación.

Baloncesto

El pabellón de Maristas se viste de gala el sábado para acoger el mejor partido de la LF2. El equipo de Fernando Buendía, segundo clasificado, recibe en casa al Bosonit, líder de la tabla en el Grupo B, a partir de las 18.00.

Voleibol

El Zalaeta lleva tres derrotas consecutivas y necesita cambiar la dinámica. El combinado coruñés vuelve el sábado al Barrio de las Flores para intentar ganar al Oviedo (19.00) y seguir enganchado a la parte alta.

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle afronta otro derbi tras perder contra el Vilalba en la última jornada. Visita Ferrol para tratar de dar la sorpresa ante el Valdetires (sábado, 18.00).