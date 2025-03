Jordi Bargalló: «A Coruña ha sido lo mejor de mis 28 años de carrera deportiva»

Anunció su retirada la semana pasada. ¿Cómo afronta estos últimos meses como jugador?

Siempre juego como si se me fuese la vida en ello, así que no estoy pasando aún el duelo de dejarlo. A lo mejor cuando se acerque más el final lo iré notando, pero ahora estoy muy enfocado, porque este mes tenemos los cuartos de la WSE Champions [contra el Trissino] y en OK Liga recibimos al Barça en casa y vamos a Alcoy y a Riazor.

¿Cómo fue el momento de decidir que lo dejaba tras 28 temporadas de carrera deportiva?

Afronté este año con mucha ilusión, pero me voy haciendo mayor (risas). El hecho de jugar jueves y domingos, tantos partidos seguidos, te quita mucho tiempo de vida y yo le debo mucho tiempo a mis hijos. Y después están la edad, los golpes… Llega un momento en el que lo has dado todo y cuesta mantener el nivel. Creo que he llegado al techo de lo que puedo dar y tengo que ser honesto para apartarme y dar opciones a otra gente.

¿Qué va a ser lo que más extrañe de jugar al hockey?

Primero, la adrenalina de la competición. Este deporte es mi pasión desde pequeñito y como jugar no hay nada, lo voy a echar muchísimo de menos. Y, segundo, el día a día del vestuario. En el Noia somos un grupo muy sano, de amigos que van todos a una.

Va a continuar su carrera en la Selección Española, como segundo de Pere Varias en el banquillo.

Todos mis ex entrenadores me han dicho que lo que más se acerca a jugar es entrenar, así que ahí voy (risas). El cargo me gusta muchísimo porque me va a permitir seguir en el primer nivel y trabajar con los mejores del mundo, intentar aportarles mi granito de arena.

Puede darse la situación de que entrene a su hermano Pau en la Selección. ¿Lo han hablado?

Si eso ocurre, que pinta que sí, lo llevaremos con normalidad. Siempre lo hemos llevado todo así y esto no va a ser diferente. Ojalá Pau esté en el próximo Europeo, porque ahí van los mejores y queremos que él esté presente.

En una carrera tan amplia y exitosa, ¿es difícil quedarse con un momento especial en concreto?

Es imposible, hay mil millones de cosas. Pero si tengo que escoger algo, te diría que me quedo con A Coruña. Ahí nacieron mis hijos y valoro eso por encima de todo lo demás, pero no puedo escoger un club o un título, porque en todos tengo muchas anécdotas y muchas amistades por el camino.

Estuvo doce años en el Liceo, en dos etapas, de 2002 a 2006 y de 2008 a 2016. ¿Cómo recuerda su trayectoria en verdiblanco?

Fenomenal, no hay otra manera de describirla. La época del Liceo fue un sueño cumplido y siempre voy a llevar en el corazón haber vestido esa camiseta.

Aquí ganó diez títulos: tres Champions, dos Continentales, dos Intercontinentales, una Liga, una Copa y una CERS. ¿Alguno que destaque?

No podría decirte uno en concreto, en ese sentido soy un poco gallego (risas). La primera época fue muy buena, yo tenía 22 añitos y ganamos la Copa de Europa en el Palacio con nuestra afición, fue algo único. Luego me marché a Igualada, pero al segundo de irme me di cuenta de que quería volver. Mucha gente me decía que las segundas partes no son buenas, pero mi segunda etapa en A Coruña fue todavía mejor que la anterior.

La afición ha marcado en rojo la visita del Noia el 23 de marzo para un último baile de Jordi Bargalló, si el ‘play off’ por el título no depara lo contrario. ¿Qué espera?

Para mí siempre es difícil jugar en Riazor con otra camiseta, no me gusta nada. Pero bueno, si es la última vez, aprovecharé para saludar a la gente y espero que sea un partido bonito entre los dos equipos.

Una vez retirado, podrá venir al Palacio como aficionado.

Seguro que iré a disfrutar de la ciudad y del hockey coruñés con tranquilidad, sin que haya puntos o clasificaciones de por medio.

¿Cómo ve al Liceo este curso?

Estoy contentísimo, porque creo que están haciendo las cosas muy bien, van en el camino correcto. Desde fuera se ve un club sano y bien trabajado. Luego puede pasar que tienes un día poco acertado y no ganas la Copa del Rey por un mal inicio de partido, pero el Liceo nunca se rinde. Lo demostraron contra el Reus en las semifinales, que terminaron apretándoles, pero la suerte no estuvo de su lado.

Ustedes con el Noia eliminaron al FC Barcelona en los cuartos de final y perdieron contra el Lleida en las semifinales. ¿Qué resaca les deja el torneo?

Teníamos claro que el Barça iba a ser difícil pero, una vez que los pasamos, éramos conscientes de que no habíamos hecho nada. Sabíamos que el Lleida nos pondría las cosas complicadas e hicimos lo correcto para ganar, pero no tuvimos suerte. El regusto es amargo, pero esto es deporte y nos puede pasar. Toca levantarse.

Con la WSE Champions y la OK Liga todavía el juego, ¿firmaría uno de los títulos para el Noia y el otro para el Liceo?

Ahora mismo, con los ojos cerrados (risas). Nuestro principal objetivo en el Noia es competir más que ganar los trofeos, pero firmaría ese desenlace encantado.