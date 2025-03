Emma Ordóñez, primero rival y luego de «cena» con el Zalaeta

«En la primera vuelta no jugué por lesión, pero ya estoy recuperada y a mi mejor nivel, me siento a tope». Esa es la advertencia que Emma Ordóñez Lojo (Boiro, 1999) envía a sus ex compañeras del Zalaeta para este fin de semana. La boirense cambió A Coruña por Tenerife este verano para enrolarse en las filas del Fedes Ascensores La Laguna, el club de Aguere que marcha líder de la liga y es el próximo rival del equipo que dirige Jorge Barrero.

El curso pasado, Emma fue una de las jugadoras más destacadas de la competición vistiendo la camiseta del Zalaeta. Habitual entre las mejores jugadoras de cada jornada, sus buenos números despertaron el interés de varios equipos para hacerse con sus servicios, entre ellos el canario. «La oferta era interesante, un proyecto de ascenso y muy buen nivel deportivo», declara la receptora gallega. Su ambición personal fue otra de las claves para el cambio de aires. «Zalaeta es mi casa, es mi familia, pero quería salir un poco de la zona de confort y encontrar nuevos retos para mejorar como jugadora», asegura. Al principio le costó, con una lesión que la mantuvo en el dique seco casi toda la primera mitad del curso, pero en los últimos meses ha cogido ritmo y se ha encontrado con su versión más decisiva sobre la pista. «Estoy feliz, porque me siento cada vez más cómoda en todo», apunta.

Ordóñez, aún así, no se olvida ni de A Coruña ni de su ex equipo, donde militó seis campañas en dos etapas diferentes. «Estoy muy contenta con cómo les van las cosas, están haciendo una gran temporada y pueden terminar muy bien», señala la receptora, que las sigue en la distancia. El partido de este sábado es especial: «Intento tratarlo como uno más, pero sí que es verdad que es bastante emotivo, tengo muchas ganas de jugarlo». Sobre el parqué, eso sí, Emma no entiende de amistades. «Han sido mis compañeras y muchas son mis amigas, pero yo creo que en la pista eso no me va a pasar factura», reconoce. Aunque añade que, cuando el árbitro pite el final, ejercerá de anfitriona y se irá «a cenar, a tomar algo o lo que sea» con las coruñesas. A su lado estará otra ex del Zalaeta, Inés Rivas, que fichó por el Aguere en diciembre.

El combinado canario es el actual líder de la Superliga 2, con un punto de ventaja sobre Alcobendas y Leganés. El conjunto coruñés estuvo en ese grupo de cabeza durante gran parte del curso, pero con los últimos pinchazos se ha descolgado un poco. Aun así, Ordóñez no se fía. «Jorge es el mejor entrenador de la liga a nivel de preparación de partidos. Va a ser complicado e igualado, porque es un rival semidirecto y tendremos que estar al 100% si queremos ganar», indica.

El foco de las tinerfeñas está en «participar en la fase de ascenso», porque el objetivo final es «ascender». Para estar un paso más cerca de la meta, primero tendrán que doblegar al Zalaeta, que viene de vencer en casa al Oviedo. La tarea no será sencilla para ninguno de los dos, pero, como dice Ordóñez «pase lo que pase, que sea un buen partido y que gane el mejor».