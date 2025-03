Jacobo Copa y Nil Cervera, en la prelista de la Selección Sub 23

Los liceístas Jacobo Copa y Nil Cervera han entrado en la prelista de Pere Varias para el Europeo Sub 23 del próximo mes de abril. Los jugadores verdiblancos se concentrarán en Sant Sadurní D’Anoia entre el 7 y el 11 de ese mismo mes, para pelear por un puesto en la plantilla definitiva que competirá por el cetro continental en la localidad catalana unos días después, del 14 al 19. El seleccionador tendrá que descartar a un portero y a un jugador antes de la relación final, por lo que al menos uno de los dos tiene opciones de disputar el torneo. España empezará en el Grupo A contra Suiza, Italia y Portugal.

Además de Jacobo Copa y Nil Cervera, completan la lista Nil Viña, Guillem Jansà y Carles Casas, del Reus; Xavier Bosch y Iago Vázquez, del Alpicat; Oriol Codony, del Voltregà; Eloi Cervera, del Barcelona; Joan Pascual, del Xavier Burguillos, del Sant Just, y Carles Domènech, del Calafell. Destaca la ausencia del también liceísta Bruno Saavedra, que estuvo en la última ventana de entrenamientos el pasado mes de diciembre.

La experiencia internacional no es nueva ni para Jacobo ni para Nil. Este verano, Copa capitaneó a la Sub 19 hasta la medalla de oro en el Campeonato del Mundo y cuenta con dos Europeos Sub 17. Cervera, por su parte, ya debutó con la absoluta en la Copa de las Naciones.