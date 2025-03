Dava Torres: "No vuelvo contento, aunque mi último gol al Igualada fuese bonito"

¿Cómo ha encajado el vestuario el varapalo ante el Reus?

Hemos puesto el punto y final a una ilusión que teníamos, como es la Copa del Rey. Era un título en el que teníamos puestas muchas ganas. Creíamos que podíamos hacer un buen papel en él y no fuimos capaces. Sobre todo en diez minutos, que fueron los que nos penalizaron con ese 3-0 en contra ante el Reus. Ya fue imposible darle la vuelta al partido. Las sensaciones son peores que si hubiésemos sido capaces de levantar el título, pero, por otro lado, hay que ver el vaso medio lleno. Tenemos retos muy apasionantes por delante en los que nos tenemos que enfocar, así que hay que dejar atrás lo que pasó en la Copa.

Muchos goles en contra ante el Reus, el Igualada y el Trissino, cada uno con sus circunstancias. ¿Qué ha ocurrido para perder la solidez de inicios de 2025?

Hablábamos de que habíamos encontrado nuestra solidez y una manera de sentirnos cómodos en un juego controlado y de marcadores cómodos, pero no fuimos capaces de replicarlo en la Copa. Dejaría a un lado el partido del Trissino. Es cierto que salió un marcador largo, pero fue un partido raro. No nos jugábamos nada y teníamos la mente más en la Copa que en el propio encuentro. Después, tanto Igualada como Reus no han estado cerca de lo que nos ha ido bien. El próximo objetivo que tenemos es volver a tener esa solidez atrás, sobre todo, pensando en la eliminatoria de Champions contra el Barcelos.

Pese a la derrota, usted brilló en el primer partido contra el Igualada. ¿Cómo se siente a nivel individual?

En todos los deportes, cuando metes goles, llama más la atención tu actuación individual. Yo pude estar contento ese día, pero me siento triste por lo que hicimos al final. En semifinales no fui capaz de ayudar al equipo como me habría gustado. Es muy difícil irse con sensaciones positivas a nivel individual si al equipo no le van bien las cosas. El último gol contra el Igualada fue muy bonito, pero no vuelvo contento.

Celebraron especialmente el gol de Tato.

Tenemos un gran equipo a nivel humano. Somos capaces de celebrar las victorias y de encajar muy bien las derrotas. Lo mejor de los goles es ver la celebración del banquillo. Un equipo que celebra igual los goles de todos solo va a tener cosas positivas. Tato metió ese gol importante en la superioridad y por supuesto que lo celebramos mucho. Nos alegramos por él como por el resto. Nos queremos mucho y, los posibles éxitos, llegarán así.

¿Tuvo la opción de hablar en la Copa con Jordi Bargalló?

Apenas coincidimos porque ellos jugaban otro día, solo nos saludamos de paso. Cuando anunció que se retiró, le mandé un mensaje. Se retira una figura de nuestro deporte y de nuestro club, en particular. Es un capitán histórico del Liceo. Cuando venga por aquí, podrá despedirse de los que fueron sus aficionados durante mucho tiempo y que aún lo siguen siendo. A Jordi Bargalló tocará ganarle cuando venga, pero le respetamos como la figura que es.

Jordi deja el hockey, César y usted lideran al equipo ahora y, por debajo, vienen promesas como Jacobo o Bruno. El Liceo nunca se queda sin iconos.

Es muy bonito que Liceo tenga referentes y podamos ir dándonos el relevo unos a otros. Cuando yo era muy pequeño estaba Facundo. Luego llegaron Jordi y Josep Lamas. Ahora estamos César y yo. Quien coge ese relevo siempre se siente orgulloso y satisfecho por los precedentes que tiene. Jacobo, Bruno y tantos otros que puedan llegar, sería muy bonito que pudiesen tomarnos el relevo.

La Copa del Rey queda atrás y, el siguiente tramo empieza contra el Alpicat. ¿Objetivo pleno de victorias en Riazor?

Ahora tenemos esos dos objetivos. Por un lado, queremos mantener el segundo puesto en liga y, por otro, conseguir el pase a la final four de Champions. Ambos objetivos pasan por hacernos fuertes en casa. En cuartos, primero jugamos en casa y luego vamos a Barcelos. Lo que hagamos en Riazor será muy importante para el devenir de la eliminatoria. Luego, en liga, también es crucial. Empezamos con el Alpicat y, tras lo que pasó en la Copa, nos apetece hacer un buen partido para entrar en dinámica.

El Barcelos será un hueso duro.

Esos partidos están marcados en rojo. La eliminatoria de Champions contra un gran equipo como el Barcelos va a ser muy igualada. Para el espectador puede ser muy divertido porque será un ida y vuelta. Es un equipo similar a nosotros porque no es de un club de fútbol, pero sí que es un clásico de nuestro deporte. Nos hace mucha ilusión volver a una final four.