Atou Diagne: «Es el derbi más importante de mi carrera»

«No hay margen para fallar más». Atou Diagne es rotundo en la previa del enfrentamiento del Leyma Basquet Coruña contra Breogán. El senegalés sabe de la delicada situación del equipo y la relevancia que tiene el encuentro del domingo frente a los lucenses. «Es el derbi más importante desde que estoy aquí, de toda mi carrera. Nos jugamos mucho», asegura el jugador naranja.

El pívot tiene ganas de revancha en el Coliseum después de la derrota de la primera vuelta. «Queremos ganar delante de nuestra afición, en partidos así son muy importantes», destaca. Además de lo anímico, imponerse al Breogán mantendría al Leyma enganchado a la permanencia. «Una victoria nos vendría muy bien para la clasificación», reconoce Atou, que asegura que el equipo no se rinde: «Creemos en la salvación, si no no estaríamos aquí. Trabajamos cada día para mantener al equipo en ACB».

En lo personal, Diagne afronta el partido «con la máxima tranquilidad posible», aunque admite que el duelo con Jordan Sakho será bonito: «Yo sé lo que puedo hacer y, si él hace lo mismo, sabré defenderlo porque tenemos cualidades similares». El senegalés confiesa que el Ramadán no le está pasando factura a nivel físico, porque los horarios le han favorecido hasta el momento. «Si juego por la mañana no cambia nada. Contra Lleida me costó un poco más, pero lo llevo bien porque estoy acostumbrado, son muchos años», afirma.