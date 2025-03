Epi: «Las estadísticas de Breogán no cuentan su realidad, están en un momento de confianza máxima»

«Ojalá se viva el ambientazo que se vivió en Lugo en la primera vuelta, pero con distinto resultado para que esta vez que gane el Leyma». Esos son los deseos de Diego Epifanio, técnico del Leyma Basquet Coruña, en la previa del partido de su equipo contra el Breogán (domingo, 12.30 horas). El Coliseum vivirá una de sus grandes citas del año, con sus más de nueve mil butacas ya agotadas, y el preparador del equipo coruñés espera que el apoyo de la gente impulse a sus pupilos a conseguir una victoria. «Jugamos en casa, con un sold out y eso siempre motiva mucho», admite. Aún así, el foco del equipo está en lo puramente deportivo y, aunque los derbis son «especiales» por el ambiente que se respira en el club y la ciudad, el vestuario intenta «aislarse de todo eso y centrarse en el partido».

Un encuentro que no será sencillo. Breogán llega al enfrentamiento gallego en duodécima posición, con nueve victorias. Dos de ellas, eso sí, en las últimas tres jornadas contra Unicaja y Andorra. «Las estadísticas generales no dicen su verdad», señala el técnico burgalés. «Han rascado en pistas muy difíciles de la liga, están muy cómodos y tienen muy claro el rol de cada jugador, ya no tienen vértigo», explica Epi, que atribuye aspiraciones de playoff a los lucenses «por el momento de juego y confianza» que atraviesan.

El entrenador del Leyma alaba el baloncesto del conjunto de Luis Casimiro. «Juegan de una manera tan simple y tan eficiente que a veces es difícil encontrar sus debilidades ofensivas. Defensivamente, basan su esfuerzo en intentar ahogar al rival, veremos si somos capaces de generar ventajas en esas situaciones», indica. La asimetría del calendario de la ACB ha vuelto a cruzar sus caminos apenas dos meses después de su choque de la primera vuelta. En aquel encuentro, el equipo coruñés cayó por tres puntos (83-80). Para el choque del domingo, Epi reconoce que una de las claves será «entrar bien al partido», a diferencia de lo que pasó en Lugo. Allí, los naranjas comenzaron con un 12-0 en contra que obligó al burgalés a pedir el tiempo muerto. «Después nos enchufamos, pero empezamos mal. El domingo vamos a intentar limitar nuestros errores y aprovechar los suyos», comenta.

El conjunto naranja afronta el derbi con urgencias clasificatorias tras la derrota en Manresa de la última jornada. «Somos muy conscientes de nuestra realidad y tenemos que trabajar para dar nuestra mejor versión», apunta Epifanio. Los coruñeses están a dos victorias de la permanencia y afrontan una recta final donde cada partido cuenta para conseguir el objetivo. «Todo lo que nos queda es muy importante, especialmente lo que jugamos en casa», asegura el técnico, que no quiere oír hablar de cuentas ni del futuro más allá de este domingo: «Cuando estás abajo en la tabla pueden pasar muchas cosas en otros partidos que no dependen ti. No podemos pensar en lo que va a pasar después de Breogán».

En el plano positivo para el Leyma, Augusto Lima ya entrena junto a sus compañeros. El brasileño «todavía no ha completado ninguna sesión entera con el grupo», pero podría tener «opciones» de jugar según el entrenador naranja. Ángel Núñez es otra de las incógnitas. Desde su llegada a A Coruña, el dominicano aún no ha debutado. Epi admite que hay jugadores que han dado un paso adelante para subir su nivel competitivo y eso, junto a los cupos en las convocatorias, dificulta la presencia de Núñez en las listas definitivas del fin de semana. «Ángel nos está dando mucho para entrenar y trabajar, pero por esas circunstancias todavía no ha entrado. Solo puedo convocar a 12, no a 15», declara el preparador. Por otro lado, sobre la posible salida de Heurtel a un equipo de Euroliga de la que se habló en las últimas semanas, el burgalés afirma que «era una realidad que podía pasar por contrato», pero que el tema «no debe desestabilizar al equipo». «También se fue LJ Figueroa y lo llevamos bien. ¿Qué Thomas se ha quedado? Perfecto, es un jugador con mucha calidad y estamos encantados con su rendimiento», concluye.