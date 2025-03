Jeff Xavier: «Creo que el Leyma va a ganar el derbi porque juega en casa y lo necesita más»

Dejó el baloncesto hace ya tres años. ¿A qué se dedica ahora?

Ahora trabajo en el Ayuntamiento de Providence (Estados Unidos). Me encargo de gestionar los pagos de las pensiones para los jubilados y, a la vez soy entrenador en un instituto, Mount Saint Charles Academy, en Rhode Island. Estamos en la división más alta de las competiciones de instituto en Estados Unidos.

¿Ya quería ser entrenador antes de retirarse?

No había pensado en ello hasta hace dos años. No todos los jugadores pueden pasar a ser buenos entrenadores. En mi caso, creo que sé tratar con los jugadores y ayudarles a mejorar. Entrenar pasa por sacar lo mejor cada jugador y saber actuar en cada situación y en cada partido.

¿Es más fácil motivar a sus pupilos con su experiencia como profesional?

Me encanta motivarlos así, claro que sí. Llevo jugando al baloncesto desde que tengo seis años, de modo que es como si pudiese hacerlo durmiendo. Me sale natural.

¿Cómo recuerda su paso por el Leyma Coruña?

Jugar para ambos, el Leyma y el Breogán, fue una experiencia increíble. Junto con el Burgos, son mis tres equipos favoritos en los que he jugado. A Coruña fue una ciudad increíble para mí y para mi familia. La afición fue muy acogedora y, ahora, es uno de clubes más importantes de España. No podía pedir más de lo que nos dieron a nosotros, a los jugadores, y al equipo.

¿Cómo vivió su llegada al equipo en un momento tan complicado?

Creo recordar que, cuando yo llegué, habían ganado dos partidos. Luego, conseguimos ganar siete consecutivos, o algo parecido. Fue un momento muy positivo para el club y, también, para mí mismo. Acababa de volver de una lesión con el equipo en el que estaba, en Francia. En ese momento yo no tenía contrato. Gustavo Aranzana me llamó para fichar por el Leyma y yo no dudé ni un segundo en aceptar su propuesta. Honestamente, fue un momento que cambió mi carrera. Estoy muy feliz de haber jugado allí.

¿Intuía entonces que el club estaba en el camino correcto para subir tarde o temprano a la ACB?

Sí, por supuesto. En aquella época ya le decía a Román [Gómez], el entrenador asistente, que iba a pasar. La manera en la que se gestionaba el club, la forma de actuar de los directivos, el cuidado que ponían en los jugadores, la afición y en la ciudad... Siempre les decía que pronto iban a subir a ACB.

Usted llegó al rescate del Leyma en aquel momento complicado y, ahora, ha venido Heurtel para tratar de remontar el vuelo. ¿Temporadas paralelas?

Espero que funcione igual, especialmente en los partidos de casa. Confío en que el equipo remonte y se pueda quedar en la ACB porque se lo merece de verdad.

¿Cómo afrontaba los derbis cuando estaba aquí?

Los derbis eran increíbles, sobre todo contra el Breogán. Nunca me olvidaré de aquellos partidos. Para nosotros era como Benfica-Oporto o un Barça-Real Madrid en pequeña escala. La noche anterior no podía dormir pensando en la intensidad del partido, en los aficionados... Son partidos que siempre apetece jugar.

¿Qué perdición hace para el de este fin de semana?

Es muy complicado predecir el resultado (se ríe). Creo que el Leyma va a ganar el derbi porque juega en casa y lo necesita más. Recuerdo ir a jugar a A Coruña con el Breogán y siempre era muy complicado jugar como visitante. Por eso pienso que en esta ocasión va a ganar el Leyma.