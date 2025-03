¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El fin de semana se antoja clave para los objetivos de algunos equipos coruñeses. El Hockey Club Coruña, por ejemplo, afronta un partido clave en la lucha por la Champions, mientras que el OAR podría certificar ya su presencia en la fase de ascenso. A otros equipos les tocará descansar, como a Dominicos y Resa Cambre en OK Plata o al CRAT Rialta en rugby. El grueso de la jornada se disputará esta tarde.

Hockey. En OK Liga Iberdrola, el HC Coruña se juega sus opciones europeas contra el Manlleu. El equipo de Stanis García recibe a las catalanas en Riazor (sábado, 17.00 horas) para no quedarse atrás en la carrera continental. Ahora mismo, el equipo coruñés está a seis puntos de la clasificación para Champions que marca, precisamente, su rival. En la OK Plata Compañía recibe al Igualada B en Elviña 2 (sábado por la tarde, 19.30) y en OK Bronce su filial visita al Urdaneta (18.00).

Balonmano. El OAR Attica 21 tiene la oportunidad de dar un paso de gigante hacia la fase de ascenso, aunque no depende de sí mismo. El conjunto coruñés deberá ganar su partido en casa contra el Luceros (sábado, 19.00) y esperar lo que ocurra entre el Gáldar y el Bueu, sus perseguidores más inmediatos en la clasificación. Si vencen y pierde el Bueu, el equipo de Nando González certificará el playoff . El Culleredo recibe, también en la tarde del sábado, al Carballal (19.30).

Baloncesto. Maristas quiere reponerse de la derrota de la última jornada frente al líder y para ello busca dar un paso adelante lejos de A Coruña. El equipo de Fernando Buendía visita el sábado por la tarde al Tordera catalán (16.30), colista de la competición.

Fútbol Sala. El Viaxes Amarelle debe dar un paso adelante si quiere aspirar a la permanencia en Segunda RFEF. El equipo coruñés está a siete puntos de la salvación y todavía no ha ganado en lo que va de año. Las naranjas reciben el sábado al Ourense Envialia B (18.00) en la Sagrada Familia para mantenerse en la pelea de la permanencia a falta de nueve jornadas para terminar la liga.

Voleibol. El Zalaeta se desplaza a Tenerife para medirse el sábado por la noche al Fedes Ascensores La Laguna (21.00), líder de la Superliga Femenina 2. El equipo coruñés tratará de dar continuidad a la victoria de la semana pasada y se reencontrará con Emma Ordóñez e Inés Rivas, dos ex jugadoras que ahora militan en las filas canarias.

Atletismo. El circuito Coruña Corre 2025 da sus primeros pasos esta tarde en el entorno de la Torre de Hércules. La prueba empezará a partir de las 17.00 horas en categorías inferiores y celebrará la carrera absoluta sobre las 20.00. Cuenta con 3.500 inscritos y servirá para conmemorar el 8M con una caminata paralela de 500 personas.