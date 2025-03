Leyma-Breogán, derbi por la vida y por la historia en el Coliseum

Ni en el mejor de los sueños los fundadores del Leyma podrían haber imaginado, casi tres décadas después, un Coliseum lleno con más de 9.000 espectadores para disfrutar de un derbi gallego en la liga ACB ante el Breogán (12.30 horas, Vamos). Tras un fin de semana de fiesta en ExpoCoruña, será el momento de paladear un momento único en la pista y en la grada. La única mancha es que el presente aprieta y para el proyecto naranja no existe un mañana.

La victoria de Girona en Murcia (64-76) añade más dramatismo a la situación, ya que ahora mismo el Leyma está cogido de la cornisa de la élite por la yema de los dedos y cada vez siente más el vacío ante sí. No se plantea otro escenario para el domingo que no sea ganar, más en el Coliseum y ante un supuesto rival directo, para seguir en una pelea en la que solo tiene a cierta distancia a Lleida y Granada. Un Breogán en forma, al que le ha sentado bien la llegada de Luis Casimiro al banquillo y el arranque de la segunda vuelta del campeonato, aparece como ese contrincante que pretende aprovechar su necesidad y retirarle la respiración asistida.

Diego Epifanio nunca ha sido de mirar a medio plazo, siempre le consume y le ocupa el día a día, pero ahora ya es imposible. Eso sí, después de semanas y meses de contratiempos y lamentos, la enfermería y el mercado empiezan a dar buenas noticias y modelar un equipo competitivo. Cuenta con tres fichajes y hasta Augusto Lima hizo esta semana trabajo de pista, con lo que existe la posibilidad de que complete la convocatoria de doce. Parece poco probable. Catorce o quince soldados que tiene el entrenador burgalés a su disposición, entre ellos a jugadores de otro nivel, como Thomas Heurtel, para responder al reto que propondrá un Breogán engrasado, en línea ascendente y que tiene a Darrun Hilliard como líder anotador y a Jordan Sakho como martillo pilón en la pintura.

El pívot de la República Democrática del Congo, llegado esta temporada a Lugo desde el UCAM, fue el gran responsable de que los celestes saliesen victoriosos en el duelo gallego de la primera vuelta. En el medio de un virus, con Augusto Lima lesionado y aún sin refuerzos, desarboló a los hombres altos del equipo coruñés hasta convertirse en una pesadilla, sobre todo, para Goran Huskic, quien sufre en la defensa de cincos poderosos y con muchos quilos. El panorama ahora es diferente porque, más allá de la posibilidad de contar con Lima y de la aportación de Atoumagne Diagne, también está Karlis Silins para echarle una mano al serbio en esta batalla. Es más, con el duelo equilibrado bajo el aro naranja, hay espacio y opciones para que todo ese arsenal coruñés haga daño también en el otro lado de la cancha con un asistente de lujo, como es el base francés, quien se estrenará en un choque de rivalidad.

El Leyma se prepara para un duelo ante un contrincante que le exigirá, pero sí algo que le han enseñado los últimos meses en su primera temporada en la ACB es que muchas veces su peor enemigo es él mismo. Después del buen nivel mostrado en Badalona y del claro triunfo ante el Lleida en el Coliseum, el equipo naranja volvió a las andadas en Manresa, donde dejó patentes de nuevo algunos de los males que le han castigado esta temporada y que le han abocado a una situación dramática. El Leyma perdió muchos balones, fue endeble en la defensa del perímetro y erró innumerables tiros libres que le acabaron condenando en un choque en el que tampoco aguantó el ritmo de los catalanes. Son todos estos males que, por desgracia, no son nuevos para él. No ha conseguido dejar a ningún equipo esta temporada por debajo de la barrera de los 80 puntos. Aunque sea un grupo con creatividad y acierto y que se pueda medir con la guardia abierta, ya no está en LEB, es uno de los conjuntos de abajo y así es insostenible. Las urgencias son ineludibles, pero hoy, cuando salten los dos equipos a la pista y suene el himno gallego, Leyma y Breogán disfrutarán y protagonizarán el mayor derbi de la historia de Galicia en ACB. Nunca lo habían seguido in situ más de 9.000 espectadores. A disfrutar y a cumplir, sobre todo el equipo naranja.