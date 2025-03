8-3 | El Liceo resurge por la puerta grande

El Liceo es un equipo acostumbrado a la resiliencia y lo sufrió el Alpicat (8-3). El combinado de Juan Copa lleva grabado en su piel una capacidad de superar problemas que roza lo sobrenatural. Los verdiblancos regresaban a la OK Liga tras la dolorosa eliminación copera en Calafell y tenían ganas de sobreponerse a ese desencanto. Enfrente, sobre el parqué de Riazor, estaba un Alpicat inmerso en la lucha por la permanencia, pero sin complejos. Y empezaron asustando. A los cinco minutos de encuentro, Joan Serret batió a Martí Serra en la primera aproximación de los visitantes. Otra vez les tocaba remar a los liceístas. Otro obstáculo que sortear en el camino.

El conjunto colegial se remangó y se puso manos a la obra para remontar. Dava, Xaus y Cervera no acertaron en la definición de las ocasiones más claras. El Liceo dominaba, proponía y llegaba, pero no marcaba. Carballeira, Ciocale y Copa volvieron a intentarlo, de nuevo sin fortuna.

El Palacio de los Deportes empujó y los jugadores verdiblancos no se desesperaron. Aguardaron pacientes a que la cara de la moneda cayese de su lado, con trabajo y determinación. Y se toparon con su recompensa a los doce minutos. Tras una larga posesión, Fabri encontró un hueco y envío un misil que Bosch no pudo parar para restablecer la igualdad en el electrónico. El tanto del argentino fue como el descorche de una botella de champán para los coruñeses. Dos minutos después del 1-1, Jacobo Copa aprovechó un barullo en el área para meter el stick y hacer el segundo que aventajaba a su equipo en el marcador. Y otro par de minutos después, el propio Copa se puso la capa de ilusionista para asistir a Saavedra en el tercero. Jacobo se inventó una jugada detrás de la portería y sirvió atrás para que Bruno fusilase la escuadra del Alpicat. El combinado catalán no bajó los brazos, pero los locales aún tuvieron tiempo de abrir brecha antes del descanso. Xaus aprovechó una falta directa por cartulina azul para amagar ante Bosch y hacer el 4-1.

Segunda parte, mismo guion

La dinámica no varió en la segunda mitad. El Liceo dejó que el Alpicat llevase un poco más el peso del partido y aprovechó los espacios para correr y matar. Saavedra golpeó primero, a los tres minutos de la reanudación. El 13 liceísta recuperó la bola en campo propio, aceleró y anotó el quinto con un trallazo imposible para el meta visitante. El sexto y el séptimo llegaron del mismo modo. Primero, Carballeira se lo guisó y se lo comió para batir a Bosch en un mano a mano en solitario y, después, Jacobo demostró estar especialmente inspirado al culminar un buen contraataque.

Con la victoria ya en el bolsillo, Juan Copa dio minutos a Jaime Méndez. El jugador del filial, que ha estado en varias convocatorias supliendo las ausencias de Pablo Cancela, debutó por fin con el primer equipo. Y a punto estuvo hacerlo con gol. Fabri Ciocale dibujó una jugada por la derecha para que rematase el júnior, pero la bola rebotó en un rival y se fue para dentro. Sus compañeros jugaron a encontrarle para que pudiese anotar, pero no encontró portería. Incluso falló una directa a 40 segundos del final. El Alpicat maquilló el marcador a bola parada, con un penalti de Jan Munné y una directa de Iago Vázquez. Antes del final, Juan Copa potenció la identidad coruñesa de su equipo e hizo coincidir sobre la pista a Jacobo, Dava, César y Méndez durante varios minutos. Solo faltó Martín Rodríguez para el pleno total.

Triunfo, tres puntos y sonrisas verdiblancas en el primer compromiso de una exigente semana. El conjunto colegial ya piensa en su visita a Calafell el miércoles (20.30 horas) y en el partido frente al Noia el domingo (12.00).