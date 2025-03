Pesaba casi tanto en el ánimo del Leyma esos tres partidos de diferencia con la zona de la salvación como no haber podido darle una alegría a un Coliseum que estuvo inconmensurable, que no quiso rendirse y que casi lleva a su equipo a una victoria milagrosa en el derbi ante el Breogán. Más de 9.000 almas, la mayoría con el corazón teñido de naranja, que hicieron una demostración de músculo mientras su equipo se hundía como colista. «Era un partido en el que hay quien podía tirar la toalla, pero nos ayudaron cuando la diferencia (en el marcador) era bastante elevada. Solo quiero agradecer, debemos hacer el esfuerzo para seguir disfrutando esto cada fin de semana en A Coruña», asiente quien no oculta la dureza de la situación para el equipo y para él mismo en su dilatada trayectoria en LEB y ACB. «Es un duro golpe por la derrota en sí y por lo que puede significar, por el ambientazo», avanza para volver a la grada y a cómo hay que tragar bilis cuando los reveses vienen encadenados. «No poder brindarles una victoria... En los momentos buenos este deporte es muy bonito, pero en los duros hay que aguantarse las miserias, las frustraciones... Hay que limpiar nuestras cabezas y es lo más difícil. Hay que creer en el que está a tu lado, en todos. Es de los momentos más duros que me ha tocado vivir como miembro de un staff», cuenta. «Estamos últimos y se alejan los demás. Tenemos que pelear y seguir creyendo, el club ha hecho muchos esfuerzos para estar aquí. Sabíamos que era dificil y exigente (el reto de salvarse), en el que no solo vale acertar, sino que también hay que tener un pelín de suerte. El trabajo no nos dio para ganar (al Breogán), pero sí para defender el escudo con respeto e intensidad. Todo el mundo se está vaciando», defiende.

Del Coliseum que no tira «la toalla» al peor momento de Epi

«Fue un partido de muchos puntos en el que, en especial en el segundo cuarto, nos costó mucho y cometimos errores», analizó Epifanio. «Comenzaron con mucho acierto, pero les facilitamos canastas, circular fácil y eso nos penalizó», admite quien sabe que la reacción fue insuficiente: «Entramos al descanso con una gran diferencia y, aun así, fuimos capaces de ponernos a lo que había que hacer. Hubo un momento en el que hicimos un buen despliegue para defender y llegamos al final con opciones de varios tiros que nos podían haber dado la victoria o permitido competir mejor por un final más apretado».