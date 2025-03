Jacobo Copa, el gran goleador joven de la OK Liga

Los dos goles de Jacobo Copa ante el Alpicat (8-3) no fueron más que la confirmación de que el coruñés no ha parado de comerse etapas y de adelantar procesos. A sus 19 años, la que iba a ser una temporada de aclimatación a la OK Liga, en la que quizás tendría que ver algún partido desde la grada, se ha acabado convirtiendo en su desembarco con todas las de la ley en una de las mejores ligas de Europa. «Soy guerrero, no me arrugo nunca, va en mi ADN», decía hace meses en una entrevista en LA OPINIÓN. Y así ha sido, cumple semana a semana.

El coruñés, de 2006 y aún en edad júnior, lleva ya siete tantos con el Liceo en 20 partidos de OK Liga. Nadie de su quinta se acerca a esos registros. De hecho, solo hay dos jugadores de su edad o menores que han podido marcar en lo que va de campeonato. También de 2006, Carles Casas, del Reus, que ha conseguido dos. Y el pasado fin de semana se estrenó en la competición y como goleador Ishak Bouda, de 2009, con el Calafell.

Copa también ha marcado en la Champions, ha conseguido un tanto. En este torneo sí que ha encontrado un rival goleador entre los equipos españoles que la disputan. Se trata de Pau Andreu, nacido en 2007, compañero de generación en la España que se proclamó campeona del mundo sub 19 en los World Roller Games de Novara en el pasado 2024. El jugador del Noia ha hecho dos, por ninguno en la OK Liga.

Para encontrar más goleadores precoces hay que irse ya a los jugadores que se estrenan esta temporada como sénior, los de 2005. En ese rango de edad destacan, ante todo, Sebastià Moncusí y sus nueve tantos con el Pons Lleida, y el liceísta Bruno Saavedra, quien con sus prestaciones del pasado fin de semana, se ha colocado también con siete. No hay muchos más, solo Eloi Cervera, hermano de Nil y en el Barcelona, con dos.

Su pareja y las asistencias

Esta escuesta relación demuestra que el Liceo cuenta con los dos mejores jóvenes, una pareja que no resiste la comparación con ninguna por protagonismo y pegada. 14 goles entre ambos. En el Dominicos ya marcaban la diferencia y ahora empiezan a reclamar su espacio con el Liceo entre los mejores.

Su aportación no es menor en los 66 tantos que lleva el Liceo . Eso sí, la contribución de Jacobo Copa no se queda ahí, porque le añade tres asistencias. En el Liceo, solo le iguala Arnau Xaus y le supera Dava Torres con diez. Es también el mejor asistente de la OK Liga en su rango. De su edad o menores solo han sumado Biel Llanes, del Igualada; Pol Martínez, del Reus; y Pau Andreu, del Noia; con una cada una.

Doble dígitos para Copa en su contribución ofensiva y aún le queda la recta final de la OK Liga y la Champions tras la decepción de la Copa. La manera de levantarse de ese revés demuestra que tanto él como el propio Liceo están listos para pelear por todo, pero aun así el coruñés está preparado mentalmente para cuando se le atragante algún tramo de temporada. «El año pasado cuando me contactaron era cierto que, si yo fichaba, venía a una plantilla de nueve para ir entrando en la dinámica, porque soy joven. Cuando hubo la lesión de Pablo (Cancela), di un paso adelante; y cuando hubo la lesión de Tato, di otro paso adelante. Estoy bien, pero siento que hay que tener los pies en el suelo, porque ahora me están saliendo las cosas. Igual llega un tramo de temporada que no me salen y hay que estar tan preparado, porque no todo van a ser risas y una alfombra roja. Estoy también listo mentalmente por si tengo algún altibajo. Es obvio que los tendré. Ahí tengo estar tranquilo, tener buena cara y disfrutar ayudando al equipo, aunque sea de otra manera», apuntaba hace mes y medio. De momento lo hace en la pista.