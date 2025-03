Atoumane Diagne: «El descenso me dolería más porque he peleado para que el equipo llegue aquí»

Atoumane Diagne (Dakar, 1998) vive con pesar la crisis clasificatoria que atraviesa el Leyma Coruña en su primera temporada en la ACB. El pívot senegalés, en su cuarta campaña en el conjunto naranja, se niega a bajar los brazos y promete luchar hasta el final por el equipo coruñés

Es una semana difícil en el vestuario. ¿Cómo está el equipo?

Estamos en una situación que no es fácil, estamos muy fastidiados. No solo por la derrota con el Breogán, sino por todo lo que llevamos esta temporada. Sabemos que podíamos sacar más. Cada uno trabaja e intenta hacer todo lo posible para sacarlo adelante.

¿Qué les comentó Epi al acabar el partido y en la vuelta a los entrenamientos?

Tienes que encontrar otra vez la motivación en el equipo. Lo hace bien, todos los días trata de levantarnos el ánimo. Tenemos un partido importante en Valencia y debemos ir con la mentalidad de ganar, no solo de jugar el partido.

¿Cómo gestionaron en el descanso los problemas de la defensa en la primera parte?

Intentamos corregir lo que no funcionó. Subimos el nivel defensivo y la presión al balón. Tratamos de ir al rebote e intentar sacarles de la pista. Nos funcionó en la segunda parte y casi conseguimos remontar. Tenemos que seguir esa línea en los próximos partidos.

Parecía que el equipo iba a más ante el Joventut y el Lleida, pero en estos dos últimos partidos se ha estancado esa evolución.

En Manresa nos costó, ante el Breogán empezamos bien y luego nos fue peor. En Joventut jugamos un magnífico partido, pero no ganamos. Con Lleida jugamos bien y vencimos. Esto es el deporte. Si hubiésemos conseguido esa remontada histórica, quizá hubiese sido injusto para el Breogán. Hay que seguir adelante y mejorar.

Quedan once jornadas y el equipo necesita alrededor de siete victorias para salvarse. ¿El equipo cree de verdad en remontar o tiene que autoconvencerse?

Por eso venimos a entrenar cada día. No venimos a pasar el rato hasta que acabe la temporada. Queremos sacar el proyecto adelante, salvar al equipo y que la ciudad esté en ACB el año que viene.

Como veterano, ¿le daría pena que el descenso pudiese torcer la comunión que había logrado el equipo con la afición este año?

Este es mi cuarto año aquí y he sido testigo de los esfuerzos que se han hecho en este club y en esta ciudad para que el baloncesto llegue a la ACB. Hay gente que ha hecho más esfuerzos en años anteriores. Para mí, sería una pena descender. Me dolería más porque he peleado para que el equipo llegue aquí. Un año y bajar... va a doler mucho.

¿Cómo ha visto la adaptación de Silins?

Va bien. Ha llegado en una situación complicada, pero se está adaptando muy bien. Tiene ese tiro de tres y esa energía que nos van a ayudar mucho.

Heurtel recordó su conexión con usted desde la época en Barcelona. ¿Bendito reencuentro?

Thomas es el mejor pasador con el que he jugado nunca. Cuando yo estaba en el Barça B, él estaba en el primer equipo y yo entrenaba con ellos. En algunos partidos jugamos juntos. Siempre va a intentar pasártela y tienes que estar preparado. Nos está funcionando, tanto conmigo como con Goran.

¿Cómo gestiona la frustración con las faltas?

Hay niveles de respeto, pero son humanos. En el partido me puedo calentar y todos nos podemos equivocar. Este año me han pitado muchas faltas que no son, pero tampoco me obsesiona. Yo intento poner los mejores bloqueos para mi equipo. Si hay falta, es lo que hay. Y si pasa, bien porque mis compañeros pueden tirar, meter el balón dentro o pasármelo a mí.

¿Cómo lleva el Ramadán?

Llevo haciéndolo desde los seis años. Lo asumo con normalidad. No comer ni beber durante el día es duro, pero en la primera semana tu cuerpo ya se ajusta. Ahora me siento bien y tengo más energía que en el primer partido, que me tocaba el primer día.