El Leyma se prepara para el «rodillo» de Valencia

«El compromiso del vestuario está fuera de toda duda, pero ahora es cuando tenemos que demostrar nuestra personalidad». Diego Epifanio afronta el partido frente al Valencia (sábado, 18.00 horas) consciente de la importancia del mismo. El Leyma Basquet Coruña está a 3 victorias de quedarse en la Liga ACB, pero llega tocado tras la derrota frente al Breogán. «Ha sido una semana difícil, pero el equipo tiene buena actitud y ha trabajado con responsabilidad», asegura el técnico. Epi espera que la plantilla gane «en confianza» para que «los errores no destruyan» el trabajo colectivo.

Frente al Leyma estará un Valencia Basket que marcha tercero a dos victorias del liderato. Epifanio admite que el conjunto valenciano es «muy sólido» y que funciona «como un rodillo». «Es el equipo que más puntos mete y con mejor valoración, juegan sencillo, con los conceptos claros y con confianza máxima, compiten muy bien», indica el técnico naranja. El Leyma trabaja para «limpiar rápido la cabeza» e intentar «recuperar rápido a los jugadores» para estar a la altura de la exigencia del fin de semana.

«No se pueden echar cuentas. Las matemáticas dicen que está muy difícil, pero también que se puede lograr», reconoce el entrenador del combinado coruñés. El equipo va «partido a partido» y no baja los brazos persiguiendo «el sueño de que A Coruña siga siendo de ACB la próxima temporada».

Thomas Heurtel y Ángel Núñez vuelven a ser los nombres propios de la semana. Acerca del francés lleva toda la semana con «una preparación especial» para que llegue al partido «en las mejores condiciones posibles», pero que estará. Por otro lado, el dominicano continúa sin debutar con la camiseta naranja. «Ángel no es un problema, pero el equipo vive una situación complicada por la configuración de plantilla», comenta Epi. El preparador burgalés insiste en que no tiene inconvenientes con la rotación. «Hay que quitar a tres jugadores de cada convocatoria y poner en valor su trabajo y la actitud de los que se quedan fuera. No puedo dar titulares [de prensa] importantes, porque no los hay. Las decisiones se toman para competir de la mejor manera posible», señala.