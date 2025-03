El maestro de Epi lo ve «preparado para salvar al Leyma» del descenso

«A Epi nadie le ha regalado nada jamás, todo lo que tiene se lo ha ganado a base de trabajo, esfuerzo y ascensos». Un inevitable deje de orgullo invade la voz de Andreu Casadevall (Santa Coloma de Gramanet, 1962) cuando se refiere a la figura de Diego Epifanio. El reconocido entrenador catalán fue mentor y compañero del preparador del Leyma durante nueve temporadas en el Burgos, en las que Epi dio sus primeros pasos en el baloncesto profesional. La visita del Basquet Coruña a Valencia (sábado, 18.00 horas), donde trabaja el catalán en la actualidad alejado de los focos, permitirá su reencuentro diez años después de aquella aventura burgalesa.

Casadevall sigue a su pupilo en la distancia y, aunque la temporada no está siendo buena para el conjunto coruñés, tiene claro que el barco naranja está en las manos del mejor capitán: «Epi está preparado para sacar al equipo del descenso, igual que lo estaba para ascender. Es un gran entrenador y un estudioso del baloncesto». Pese a la delicada situación del Leyma, el catalán no descarta su permanencia en ACB. «Tuvo mala suerte con las lesiones y no pudo dar continuidad a sus buenas dinámicas. Es importante que el vestuario no se desmorone. Aún pueden ganar varios partidos y con un par de triunfos las cosas se ven distintas. Es una cuestión de paciencia y unidad», indica.

Después de tres décadas en la élite y destinos como Alicante, Lugo, Fuenlabrada o Zaragoza, Casadevall se dedica ahora al baloncesto de base. El técnico coordina la cantera del próximo rival coruñés desde 2017. «Es un cambio radical, pero formar jugadores es un trabajo bonito», admite.

Su día a día está en la cantera, pero sigue muy de cerca al primer equipo que dirige Pedro Martínez. «Este Valencia juega distinto al resto de la ACB. Ataca rápido, busca los triples y carga muy bien los rebotes ofensivos, pero también defiende de forma valiente para recuperar y correr», analiza. Es un baloncesto «divertido», que gusta a la gente, pero que conlleva «sus riesgos» si no se acierta. En ese sentido, el partido del fin de semana será complicado para los de Epifanio. «Ahora mismo es el peor rival para el Leyma, porque está muy bien y, de diez partidos, lo normal es que le gane nueve», señala, pero no se confía porque «hay que jugar y nunca se sabe».

Cuando Diego conoció a Andreu, el burgalés trabajaba en la base y el catalán entrenaba en sénior. Este fin de semana, se reencontrarán con los roles invertidos. La invitación a un café está sobre la mesa, si Epi quiere. «Yo ya le he puesto un mensaje y si le veo le daré un abrazo, pero quizá no esté para muchas historias», bromea. Epifanio es «igual que en la sala de prensa, no tiene fachada y transmite lo que siente y piensa», así que si rechaza la propuesta «no pasa nada, ya nos veremos».