El boxeo estará en los Juegos de Los Ángeles: «Es la decisión más justa»

«Es la decisión más lógica y más justa, porque el boxeo es uno de los deportes olímpicos más antiguos del mundo». El boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla, afincado en A Coruña, no tenía dudas de que su disciplina estaría en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Comité Olímpico Internacional acaba de aprobar por unanimidad su presencia en la ciudad norteamericana tras varios meses de incertidumbre.

Las polémicas de género, la falta de transparencia en la financiación y la consiguiente inhabilitación de la International Boxing Association (IBA) después de París, provocaron dudas en la organización acerca de la presencia del deporte en le próximo ciclo olímpico. La mala relación del COI con la IBA — incluso antes de Tokio y París— dio lugar a que la institución olímpica excluyese el boxeo del programa de los próximos Juegos. Sin embargo, con el nombramiento de la World Boxing Association (WBA) como máxima autoridad al frente de la disciplina, las posturas se suavizaron y las negociaciones llegaron a buen puerto.

Enmanuel Reyes, medalla de bronce en Francia y uno de los púgiles más destacados del panorama español, celebra el acuerdo internacional. «Estaba tranquilo porque sabía que no iban a quitarlo. Es un deporte que al público le gusta, que tira mucho. En los Juegos anteriores se vio que los recintos de boxeo estaban llenos y las audiencias de televisión fueron buenas. Es una gran noticia, porque aporta visibilidad para que esto siga creciendo», señala el luchador afincado en A Coruña. El Profeta asegura que, pese su fe personal en que la situación se resolvería, la decisión del COI es «un alivio» para la comunidad del boxeo, porque quita «una gran preocupación» de encima a muchos de sus compañeros.

España podría no participar

El único fleco pendiente tras el acuerdo entre el COI y la WBA son las federaciones nacionales. Las que no estén adscritas a la World Boxing no podrán participar en la cita norteamericana porque no serán reconocidas por el comité Olímpico. La española, de momento, se mantiene fiel a la IBA y no estaría en Los Ángeles.

Enmanuel Reyes cree que esto acabará por solucionarse y que España estará en Estados Unidos. «Espero que se repita o se mejore lo que pasó en París y que lleguen muchos boxeadores españoles a competir y ganar medallas», afirma el púgil. Su nombre es uno de los candidatos a estar en el ring y en el podio olímpico, pero Reyes prefiere no pensar mucho en ello. Al menos, de momento. «Son cuatro años más y en ese tiempo pueden suceder muchas cosas, el ciclo olímpico es muy largo. Si Dios lo permite, intentaré llegar y si no, pues nada, seguiré con mi camino», declara el boxeador.