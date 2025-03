Cisma en el HC Coruña con varias salidas y un intento de moción de censura

Las aguas turbias continúan regando la actualidad del Hockey Club Coruña. Si hace unas semanas, el Consejo de Administración prescindía de las directivas Beatriz Lema y Luchy Paz y aceptaba la dimisión de una tercera (Mar Barcón) por incompatibilidad a la hora de trabajar, ahora son varias jugadoras las que apuntan a cerrar su etapa en la ciudad.

Luchy Paz, capitana y una de las consejeras destituídas, ha colgado los patines y ha dejado el club de forma inmediata. Viki Caretta y Bea Gaete, dos de la figuras claves del equipo, también han anunciado a la dirección deportiva que no seguirán vistiendo la camiseta coruñesa, aunque ambas cumplirán sus contratos hasta final de temporada. Sus salidas no serán las únicas, puesto que hay otras jugadoras que están valorando seriamente la no renovación de sus vínculos con el HC para seguir su carrera en otra parte.

La salida de Mar Barcón y Beatriz Lema, dos de las directivas más unidas a la plantilla, sentó mal al vestuario, que se sintió traicionado y poco respaldado con la decisión. Desde ese momento, las tensiones con el Consejo no han dejado de crecer.

Por otra parte, un grupo de socios ha solicitado una asamblea extraordinaria para pedir explicaciones sobre la situación actual de la entidad. Cabe la posibilidad de que se plantee una moción de censura a la directiva actual, aunque para ello necesitarían la mayoría de los votos y fuentes cercanas al club creen que el apoyo recabado no será suficiente para que la iniciativa prospere.