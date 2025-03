El Leyma, ante el precipicio en el peor desfiladero

El descenso ha pasado en las últimas semanas para el Leyma de una posibilidad a una realidad palpable. Es como una sombra que parece estar esperando al final del pasillo. Los rivales aprietan y él no carbura y esas cuentas de la lechera que eran ganar a todos los rivales directos en el Coliseum en marzo y abril se desvanecieron con la dura derrota ante el Breogán. La carretera de la salvación se vuelve a empinar desde esta tarde (sábado, 18.00 horas, Movistar Deportes) para el Leyma con su duelo ante el Valencia Basket en la Fonteta. «Ahora mismo es el peor rival para el Leyma, porque está muy bien y, de diez partidos, lo normal es que le gane nueve», apuntaba a LA OPINIÓN hace un par de días Andreu Casadevall, mentor de Epi en Burgos y director de la cantera masculina del propia Valencia. Su opinión es generalizada.

Son sensaciones y son números, porque el conjunto naranja, tercero en la tabla, es el conjunto de la ACB más valorado, que más puntos hace, que mejor tira de tres, que más asistencias da y que más rebotes captura. Ese equipo «sencillo y bonito de ver» que describía Diego Epifanio es también el más dañino para cualquier equipo, más para un Leyma que se suele cavar sus propias tumbas con su frágil defensa del perímetro y su facilidad para perder balones y para fallar tiros libres. Frente al Breogán, al menos, cargó bien el rebote ofensivo, pero los progresos del Leyma suelen tener cimientos endebles y nunca son estables. Todo muy provisional y por hacer para un club que necesita una remontada histórica para cerrar una permanencia en la liga ACB que ahora mismo parece una quimera.

Quien estará en el Valencia Basket comandando el ataque y el juego es Jean Montero. Lo que está en el aire es el duelo entre dominicanos, ya que Ángel Núñez sigue sin estrenarse en una pista con la camiseta del Leyma, a pesar de llegar a A Coruña como ese deseado relevo de LJ Figueroa, fugado a la liga griega. Epifanio apuntó hace un par de días que «no es un problema», aunque también es cierto que no se ha revelado desde su llegada como una solución. En su descargo, tampoco le han dejado.

Le pueden ayudar al ex del Slask Wroclaw las molestias de Thomas Heurtel. El francés lleva toda la semana entrenándose entre algodones y con cuidado específicos para llegar a la Fonteta. No existe la certeza de que salte a la pista, pero si hay alguna mínima posibilidad de que el Leyma regrese de Valencia con el sexto triunfo de la temporada, es con él a pleno rendimiento. «Todos contamos con que pueda estar para el partido sin ningún problema», apuntaba Epifanio en la rueda de prensa de la previa.

Más le vale al Leyma, que se mide a un equipo al que solo el Barcelona pudo ganar en su casa. No está el equipo coruñés para regalar nada. Necesita unas siete victorias en los once duelos que quedan en una ACB que no concede un respiro. La Fonteta medirá hoy si es capaz de un imposible. El mañana es hoy.