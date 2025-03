¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés puede empezar a cumplir objetivos esta jornada. Zalaeta, Dominicos o Maristas juegan en casa, mientras que a Compañía o Amarelle les tocará viajar. El OAR Attica 21 afronta un choque clave y el HC Coruña descansa.

Balonmano. El OAR tiene este fin de semana la posibilidad de asegurar el primer objetivo del curso. El equipo de Nando González juega en Vigo frente al Reconquista (sábado, 20.00 horas) y, de conseguir el triunfo, estaría matemáticamente clasificado para la fase de ascenso. El Culleredo visita el sábado por la tarde al Teucro (20.00).

Hockey sobre patines. El HC Coruña no saltará a la pista por descanso de la OK Liga Iberdrola, pero regresa la OK Plata. En la competición femenina, el Resa Cambre recibe al Patinalón (sábado, 18.30) y en la masculina Dominicos recibe al Tordera (sábado, 19.30) para intentar salir del descenso, mientras que Compañía se desplaza a Cataluña para enfrentarse al Mataró (sábado, 20.30). En OK Bronce, Compañía B recibe el domingo al Telecable (12.45).

Baloncesto. Maristas resiste en la segunda posición y quiere seguir haciéndolo. El equipo de Fer Buendía recibe el sábadoal Andratx (20.00).

Voleibol. El Zalaeta juega el sábado por la tarde la penúltima jornada de liga. Lo hace en el Barrio de las Flores frente al Astillero (19.00).

Fútbol Sala. El Viaxes Amarelle se enfrenta el sábado en Navalcarnero frente al Futsi B (17.00). El conjunto madrileño marca el descenso, con siete puntos de ventaja sobre las coruñesas que, si pierden, quedarían muy lejos de la salvación.