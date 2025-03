El Liceo pone a prueba su buena dinámica contra el gallito de Europa

El Gallo de Barcelos es uno de los símbolos portugueses más reconocidos en todo el mundo. Cuenta la leyenda que cuando un hombre iba a ser condenado por un crimen que no había cometido, la figura del animal obró el milagro y cobró vida para emitir un canto que demostraba su inocencia. Eso es lo que pretende el jueves el Liceo en los cuartos de final de la WSE Champions League frente al Barcelos (20.30 horas, TVG2): llenarse de vida y golpear la mesa de Europa frente a uno de los mejores equipos del torneo.

El combinado portugués llega al Palacio de los Deportes de Riazor tras hacer una extraordinaria fase de grupos. Los lusos ganaron 5 partidos y empataron otros 5, con 20 puntos en su casillero final y con 32 tantos a favor y tan solo 18 en contra. Invictos y en racha, el Barcelos afronta la eliminatoria con el cartel de favorito sobre sus hombros y consciente de que su nombre es uno de los más repetidos cuando se habla de candidatos al título. Sus buenos números le avalan y le convierten en un rival peligroso y difícil, pero si quiere seguir adelante, primero tendrá que superar al Liceo.

No será una tarea sencilla para los portugueses, porque el equipo coruñés está de dulce. Con la decepción de la Copa cada vez más lejos en el retrovisor, los hombres de Juan Copa cuentan por triunfos sus últimos tres partidos de OK Liga frente al Alpicat (8-3), al Calafell (0-2) y al Noia (4-2). Con la segunda plaza liguera encarrilada, el foco liceísta está puesto ahora en certificar su buen momento con una victoria en la Champions que de alas a sus aspiraciones europeas. Tras esta noche todavía quedará la vuelta, la semana que viene en tierras portuguesas, pero un triunfo podría suponer un gran paso adelante hacia la Final Four del torneo.

Arnau Xaus, César Carballeira y Bruno Saavedra, que está en un gran momento de forma, son las principales amenazas ofensivas del Liceo, con 6, 5 y 4 goles europeos respectivamente. Por parte de los visitantes, la zaga verdiblanca deberá estar especialmente atenta a Miguel Rocha, el killer del combinado luso que ha marcado 14 dianas en 10 encuentros.

Tato Ferruccio es la única ausencia de la lista, descartado por el cuerpo técnico al tener a toda la plantilla ya disponible con el alta de Pablo Cancela.

El ejemplo del Benfica

El Liceo ya sabe lo que es puntuar frente a un favorito en esta WSE Champions. Lo hizo, también en Riazor, frente al Benfica en la fase de grupos (0-0). El equipo colegial realizó en aquel encuentro un ejercicio defensivo que frustró al conjunto lisboeta, que solo pinchó en ese encuentro durante la primera parte de la competición. Los verdiblancos ya anularon una vez a la escuadra más temida del continente. Ahora van a por el gallito.