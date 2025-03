Nevena Dimitrijevic, el compás de un Maristas «histórico e ilusionado»

Toda orquesta necesita una directora a la altura de la pieza que se quiera interpretar. En el pabellón de Maristas, la batuta pertenece a Nevena Dimitrijevic (Serbia, 2000), que marca el ritmo para sus compañeras en una campaña legendaria para el conjunto colegial. El combinado que dirige Fernando Buendía acaba de superar su récord de victorias en la Liga Femenina 2, con 16 triunfos en 22 partidos a falta de cuatro jornadas, y marcha firme hacia la fase de ascenso a la Liga Challenge. «Estamos ilusionadas y contentas porque estamos haciendo historia», afirma la base balcánica con una sonrisa permanente en el rostro.

Dimitrijevic empezó en el baloncesto a los 8 años junto a su hermano mellizo. Su padre, que fue jugador y árbitro de fútbol, les contagió su amor por el deporte. Ellos prefirieron las manos a los pies. En su primer equipo, la serbia era «la única chica», pero reconoce que aquello la hizo «muy fuerte» porque la obligó a pelear para poder jugar. «Sobre todo con mi hermano», bromea. Con 15 años cogió las maletas por primera vez rumbo a España. «Entré en una academia de baloncesto en Gran Canaria y ahí vieron mi talento», rememora. De las islas dio el salto a Estados Unidos, donde jugó tres años en Nueva York. «Mi sueño siempre fue jugar al basquet profesional y pude hacerlo gracias a eso», afirma.

Tras el paso por América aterrizo en el Baxi Ferrol, donde se enamoró de Galicia. «Me gusta la calidad de vida y me veo viviendo aquí muchos años más», confiesa la serbia. Por eso, cuando este verano la llamó Maristas tras una temporada en el Adareva canario en Liga Challenge, no se lo pensó. El proyecto coruñés fue un «reto» para ella, que bajó una categoría para llevar al conjunto colegial «a lo más alto». En A Coruña está disfrutando de la campaña. «Estoy como en casa desde el primer día. El staff, las compañeras, la afición, el club... Todos me hicieron sentir muy cómoda. Para mí es importante estar bien rodeada y me ilusiona mucho el final de temporada», indica. Su objetivo en este último sprint es «devolver todo el cariño» que ha recibido con «trabajo y esfuerzo sobre la pista». De momento lo está consiguiendo, porque el equipo colecciona victorias al ritmo que ella colecciona reconocimientos individuales y premios de MVP.

El conjunto colegial comenzó con tres derrotas consecutivas que no invitaban a la esperanza en un principio. «Después de ese 0-3, nadie imaginaba que pudiésemos pelearla fase de ascenso», reconoce la base, que asegura que el vestuario está «muy ilusionado» por afrontar la recta final de liga y luchar por el objetivo del playoff. Para ello, primero deben asegurar la segunda plaza que ahora ocupan. Maristas tiene 16 triunfos y se va a jugar el billete con Mataró, Cortegada y León, que suman 15 cada uno. Por el medio, varios duelos directos en las últimas jornadas en una liga en la que es muy caro ganar. La balcánica no siente ni vértigo ni presión ante lo que está por venir: «Viví una fase de ascenso con el Baxi Ferrol hace dos años y fue algo muy bonito, quiero repetir», afirma convencida.

El último y mejor tramo del curso le llega a Dimitrijevic en su peor momento personal. Su madre falleció hace un par de semanas y atraviesa la fase más difícil de su vida, pero ha sido capaz de mantener su compromiso y profesionalidad con Maristas. La serbia asegura que su motivación ahora mismo es que su madre «esté orgullosa» de lo que hace y agradece «de corazón» el apoyo del club.