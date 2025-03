Manuel Togores: «La motivación para el partido no es Compañía, es la situación límite»

Dominicos llega a Elviña con el agua al cuello y jugando a contrarreloj. El conjunto de Manuel Togores es colista y está a tres puntos de la salvación, pero tiene un calendario difícil por delante. El equipo, eso sí, tiene un partido menos que sus rivales por la suspensión del choque frente al Espanyol.

Tienen una recta final de la OK Plata complicada. ¿Cuál es su objetivo?

Aspiramos a llegar vivos a las dos últimas jornadas. Después de Compañía jugamos contra Shum y Cerdanyola, que son primero y segundo, pero terminamos contra dos equipos que también se están jugando el descenso —Oviedo y Sant Feliu —. Ellos tienen un calendario más asequible antes de nuestros duelos, así que tenemos que ir puntuando ahora para tener opciones.

¿Cómo está el vestuario?

Bien. Hacemos muchas cosas para ganar los partidos, aunque últimamente se nos escapan en los segundos finales. Es la dinámica en la que estamos metidos y peleamos para salir de ahí, pero cuesta mucho.

¿Qué derbi espera contra Compañía?

Va a ser un partido abierto. Ellos van a jugar tranquilos y espero que a nosotros no nos pese la presión del resultado, porque cuando juegas muchas semanas atenazado te puede penalizar. Debemos manejar bien esa tensión extra para sacar los puntos. Estamos motivados, pero no por jugar contra Compañía, si no porque estamos en una situación límite y queremos salir.

¿Cuáles son los peligros de su rival?

Tienen una confianza en sí mismos que los vuelve peligrosos. Están convencidos de lo que les marca Alejandro, son un equipo constante y alegre al que le gusta mandar en los partidos. Si no estás alerta, te hacen situaciones fáciles de gol.

Califique en una palabra el encuentro para Dominicos.

Para nosotros es una final, una auténtica final. No hay otro adjetivo para ponerle.