¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El deporte coruñés despide marzo con una cita benéfica y varios partidos importantes.

Atletismo. El domingo se celebra la carrera Costa Ártabra entre Oleiros y A Coruña (9.30 horas). La prueba es de carácter benéfico para visibilizar el trabajo de la Asociación Casco.

Hockey patines. En OK Liga, el Hockey Club Coruña visita al Bembibre (sábado, 18.00). En la OK Plata, Compañía y Dominicos juegan el derbi coruñés en Elviña 2 (19.30) y el Resa Cambre va a Oviedo (12.30). En OK Bronce, el Compañía B recibe al Jolaseta el domingo a las 12.30.

Rugby. El CRAT Rialta recupera el domingo su partido pendiente de la Liga Iberdrola contra el Majadahonda (12.00).

Balonmano. El sábado a las 19.30, el OAR Attica 21 se mide al Juventud Las Palmas y el Culleredo recibe al Lalín en casa.

Baloncesto. Maristas visita al Ponce (domingo, 13.30) con la aspiración de ganar y mantener la segunda plaza en la tabla.

Voleibol. El Zalaeta termina la Superliga 2 desplazándose el sábado a Leganés (17.00) sin ningún objetivo en juego.

Fútbol sala. El Amarelle quiere puntuar en su duelo contra el Gijón (sábado, 19.30), que marcha colista con cero puntos.