6-1 | El Hockey Club Coruña sale escaldado del Bembrive Arena

Batacazo del HC Coruña en la pista del Bembibre (6-1). El equipo de Stanis García sufrió un duro correctivo contra un rival que, a priori, parecía de un nivel similar. Las locales se adelantaron a los seis minutos del primer tiempo y llegaron al 3-0 antes del descanso. El paso por los vestuarios no cambió nada. El Bembibre marcó el cuarto al inicio de la reanudación y amplió su renta con comodidad hasta los seis goles cuando todavía quedaban once minutos para el final. Laia Juan anotó el tanto del honor para maquillar un poco el resultado, pero la reacción coruñesa no terminó de llegar. El HC Coruña vuelve a Galicia tocado anímicamente y en la octava posición de la tabla, con 22 puntos.