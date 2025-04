El Liceo sueña con una remontada de medianoche en la guarida del Barcelos

Un partido con sabor a final anticipada que empieza el jueves y terminará el viernes. El Liceo viaja a Barcelos (22.30 horas, TVG2) con la intención de escribir otra página heroica en su historia en la Champions League. El más difícil todavía, remontar los dos goles de ventaja que el conjunto luso acumuló hace una semana en el Palacio de Riazor (4-6), es un desafío solo a la altura de los más valientes. Y el Liceo, que nunca se arruga en las grandes citas, afronta con convicción un duelo tan ilusionante como difícil ante uno de los equipos más dominadores de esta edición de la máxima competición continental. Para llegar a la final four, los coruñeses ganar por tres goles ante un equipo que solo ha perdido un partido en casa esta temporada.

Hacía mucho tiempo, quizá demasiado, que el Liceo no tenía que encarar una eliminatoria a doble partido con la urgencia de remontar. Sin premio en las últimas seis temporadas en la Liga de Campeones, en las que no logró pasar a la fase eliminatoria, los de Juan Copa se habían desacostumbrado a jugar esta clase de encuentros. No obstante, jugar bajo los focos de los grandes partidos continentales es, para el Liceo, como montar en bicicleta: no se olvida nunca, por más tiempo que pase.

Juan Copa afronta este partido con tintes de final con «la ilusión de competir para conseguir la plaza en la final four». Los verdiblancos tienen garra como pocos y ya lo demostraron la semana pasada. El Barcelos mostró todas sus virtudes en un Palacio de Riazor que, por momentos, enmudeció al ver a su equipo tres goles abajo en el ecuador de la primera parte. Los lusos acumularon una renta de 1-4 que el Liceo, gracias al esfuerzo colectivo y los goles de César Carballeira, Bruno Saavedra, Jacobo Copa, Nil Cervera, logró reducir a solo dos goles de margen. Un mal menor que, ahora, los colegiales quieren aprovechar para dar la campanada y tomar el pabellón de Barcelos.

El Liceo perdió en el duelo de ida a Bruno Saavedra. El compostelano, que vio portería, sufrió un latigazo cervical y ya no pudo jugar el fin de semana en Caldes. Es la única baja para Juan Copa en el encuentro de vuelta. Sí entrarán en la lista Tato Ferruccio, que firmó un doblete en OK Liga en su regreso tras la sanción, y Pablo Cancela, que ya pudo disputar sus primeros minutos el pasado sábado, una vez superada su lesión.

Un fortín inexpugnable

Los precedentes obligan al Liceo a conseguir algo inédito esta temporada: vencer al Barcelos en competición europea. El equipo luso, que marcha cuarto en su liga doméstica, gobernó con mano de hierro su grupo. Cinco victorias y cinco empates en diez partidos le sirvieron para certificar su puesto como cabeza de serie. Con la victoria en Riazor, la racha triunfal del conjunto que lideran Querido, Manrubia, Rampulla, Pedro Silva y Miguel Rocha sigue intacta. «Es un equipo en mayúsculas, con los roles muy marcados. De eso tiene mucha culpa su entrenador, Rui Neto», valoró Juan Copa.

Los números del equipo barcelense en su pabellón ya advierten al Liceo del reto mayúsculo que afronta. Solo ha perdido un partido en casa esta temporada, contra el Sporting en diciembre. En la liga portuguesa, tan solo cedió dos empates más, ante Oliveirense y Benfica. Sin embargo, tres de sus cinco empates en la fase de grupos los cosechó en su feudo. El Liceo necesita algo más que unas tablas para avivar el sueño de alzar la sexta Champions League. Para ello, tiene que agarrarse a su espíritu de las grandes citas con el fin de consumar la remontada de medianoche.