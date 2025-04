¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

Los equipos coruñeses afrontan este fin de semana una jornada de rivales exigentes en sus ligas.

Hockey sobre patines

El HC Coruña afronta este sábado (17.00 horas) en Riazor un complicado encuentro de la OK Liga Iberdrola ante el Telecable gijonés, segundo en la clasificación. En OK Plata masculina, el Dominicos recibe este sábado (19.30 horas) en Monte Alto al líder del grupo, el Shum de Jordi Adroher, tras vencer la semana pasada en el derbi contra el Compañía. Los de Riazor viajan a Cataluña para jugar, a la misma hora, en la pista del Vendrell. Su filial afronta este domingo (14.00 horas) un derbi en OK Bronce con el Escola de Lubiáns. El Resa Cambre descansa.

Balonmano

El Attica 21 Hotels OAR Coruña continúa este sábado (19.00 horas) su tramo final de liga regular con un encuentro en San Francisco Javier contra el Tacoronte, penúltimo clasificado en Primera Nacional. Los oaristas ya están clasificados para la fase de ascenso. El Culleredo, por su parte, visita este sábado a las 19.30 horas al Bueu Atlético.

Baloncesto

Maristas afronta el tramo decisivo de la fase regular de la Liga Femenina 2. El equipo de Buendía visita este sábado por la tarde (18.30 horas) la cancha del Ibaizabal, situado en mitad de la tabla, con el objetivo de mantenerse firme en la segunda plaza y asegurar su billete a la fase final por el ascenso a Challenge.

Fútbol Sala

El Viaxes Amarelle regresa a la Sagrada Familia este sábado (18.30 horas) para recibir al Leganés en Segunda RFEF. Las naranjas necesitan sumar para escapar de los puestos de peligro.