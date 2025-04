Jonathan Barreiro: «Espero que el Leyma y la afición sigan unidos pase lo que pase»

¿Cómo se encuentra?

Me encuentro bien. La temporada es muy positiva. Hemos ganado todos los trofeos que hemos disputado. Me siento muy involucrado en esto con mis compañeros.

Títulos, finales y un bloque estable de jugadores y cuerpo técnico. Todo va sobre ruedas.

Es lo que quería el club. Nos conocemos a la perfección y las incorporaciones han sido muy buenas. Queremos seguir construyendo este gran bloque y competir contra grandes equipos.

Para llegar a ganar títulos en Málaga tuvo que empezar yendo a entrenar con el Xiria, de Cerceda a Carballo. ¿Qué piensa al echar la vista atrás ver cómo ha crecido en su carrera?

Me siento afortunado de poder vivir todo esto y dedicarme a lo que me gusta. Empecé en el Xiria pensando solo en hacer deporte y conocer nuevos amigos. Lo que tuvo que llegar, llegó en su momento, pero nunca pensé en estar en un equipo que compite contra los grandes y gana títulos. Ahora solo puedo trabajar para que el sueño se siga cumpliendo. Siempre he pensado en vivir en el presente y eso estoy haciendo.

¿Habla con Tyson Pérez sobre volver a enfrentarse juntos al Leyma, el equipo de su casa?

A los dos nos gusta ver a los equipos de nuestra tierra bien. Para nosotros es una motivación extra, tanto cuando vienen a Málaga como cuando viajamos a Galicia. A Coruña es nuestra ciudad y tenemos muchos recuerdos. Siento rabia porque la temporada del Leyma no está siendo como se esperaba y no están más arriba. Pero, al final, compiten en todos los partidos. Estoy seguro de que estarán muy motivados contra nosotros y nos darán un duelo muy disputado.

¿Qué se comenta, desde la distancia, sobre un Leyma que parece que compite, que ha fichado a estrellas como Heurtel, pero que no ha logrado salir del hoyo?

Los equipos que suben de LEB suelen tener un primer año complicado. La ACB es diferente, tiene jugadores con muchísimo talento y es muy exigente. A algunos equipos les resulta mejor o peor. Yo me quedo con la afición de A Coruña. Cuando jugamos allí me sorprendió mucho ver el Coliseum tan lleno, animando sin importar el resultado. La gente vive con mucha ilusión esta experiencia en ACB y los jugadores se sienten respaldados. El ambiente y la unión que se vive es muy bonito de ver.

¿Le apena vivir este partido con el Leyma cada vez más cerca del descenso matemático en su debut en la máxima categoría?

Haciendo números, deberían ganar casi todos los partidos que quedan. Es complicado, pero nunca hay que darse por vencido. Los fichajes nuevos les dan ese plus. Heurtel está cada vez mejor y Thompkins, lo mismo. Son jugadores con mucho talento que pueden sorprender y ayudar al equipo a conseguir esas victorias. Ojalá lleguen y luchen hasta el último partido. Yo estaría muy contento de verles más años en ACB.

Es importante es mantener el espíritu del baloncesto en la ciudad y en la comarca.

Ojalá nunca se pierda la comunión con la afición porque es muy difícil de construir. Espero que el Leyma y la afición sigan unidos pase lo que pase. Si siguen en ACB la gente seguirá más involucrada y, si bajan, tocará volver a luchar. Por qué no se puede ascender dos veces. La gente tiene que apreciar y disfrutar lo que están viviendo esta temporada.

¿Qué les pide Ibon Navarro para este partido?

Es un equipo con mucho talento ofensivo y rachas muy peligrosas en el tiro de tres. Tendremos que estar preparados para frenar a los jugadores referencia como Heurtel, Thompkins o Barrueta cuando tiene esas rachas en el triple.

Usted vino al Coliseum y, ahora, Lima vuelve al Carpena.

Yo le deseo lo mejor, creamos una amistad muy bonita en el vestuario. En A Coruña seguro que está haciendo lo mismo. Es una pena el tema de las lesiones, pero en el último partido lo vi a buen nivel. Aquí, en Málaga, estará también muy motivado.

También coincidió con Aleix Font en Zaragoza.

Es muy buena persona. Ha crecido mucho en su rol en el Leyma. Aprovecha los minutos que le dan y me alegro mucho por él.

Confía en que su camino y el del Leyma crucen en el futuro?

Al Leyma le deseo lo mejor. Me he enfrentado a ellos muchas veces desde que era alevín en el Sant-Yago. Ojalá sigan en ACB y, si no, espero que el año que viene vuelvan a ascender. Luego, por qué no. Uno nunca sabe lo que le depara el futuro.