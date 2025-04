La segunda prueba del circuito Coruña Corre 2025 ya tiene campeones. Álvaro Presedo y Penélope Martínez fueron los más rápidos en la carrera popular Matogrande-Xuxán. La cita tuvo un recorrido total de 6.640 metros entre las calles y plazas de los barrios de Matogrande y Xuxán —que se estrenaba como barrio en el circuito— y también discurrió, en parte, por viales del campus universitario de Elviña y el entorno de Someso. Participaron más de mil corredores en una mañana soleada y que invitaba a la actividad deportiva.

Álvaro Presedo y Penélope Martínez reinan en Matogrande-Xuxán

Álvaro Presedo fue el primero en cruzar la línea de meta en categoría absoluta. El atleta por fin se subió al primer cajón del podio, después de dos segundos puestos en la prueba de la Torre de Hércules y en la Carrera Costa Ártabra entre A Coruña y Oleiros. Presedo completó el recorrido en 21 minutos y 31 segundos. Tras su estela llegaron Nuno Moure en 21:44 minutos y Antón Gómez, que repitió su tercer puesto de la primera prueba del circuito alrededor de la Torre de Hércules, en 22:05.

Álvaro Presedo y Penélope Martínez reinan en Matogrande-Xuxán

En femenino, Penélope Martínez voló sobre el asfalto del trayecto. Martínez llegó a la meta en primera posición y paró el crono en 26:37, lejos de sus perseguidoras. Inés Iglesias fue segunda con 27:14 y la tercera plaza del podio la ocupó Julia López, con 27:29.

Álvaro Presedo y Penélope Martínez reinan en Matogrande-Xuxán

Pese a que la categoría absoluta es la más destacada, no es, ni mucho menos, la única que conforma cada prueba del Coruña Corre. En Matogrande-Xuxán hubo seis más, todas de ellas inferiores: Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Peques, con oportunidades para los corredores y corredoras de todas las edades.

Álvaro Presedo y Penélope Martínez reinan en Matogrande-Xuxán

El circuito regresa en mayo

El Coruña Corre 2025 ha celebrado ya sus dos primeros eventos, pero todavía quedan el grueso de las pruebas por disputar. La siguiente cita tendrá lugar en San Pedro de Visma y será el próximo 11 de mayo, dentro de poco más de un mes. Las inscripciones se abrirán en los próximos días en la página web del propio circuito. El recorrido, además, es uno de los más atractivos para los participantes del itinerario coruñés, al recorrer el entorno del parque de Bens en primavera.

Después de esto, restarán siete pruebas para la conclusión del calendario: la carrera de Os Rosales —1 de junio—, la Vuelta a Oza —14 de septiembre—, la cita de O Ventorrillo —26 de octubre— y la séptima y última a través de Novo Mesoiro —23 de noviembre—.