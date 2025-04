El Liceo presume de su regularidad

Un pleno de victorias emborronado por una derrota en el Palau y un empate en la visita al Sant Just dan cuenta de la segunda vuelta de un Liceo que, a base de regularidad, ha conseguido asegurarse la segunda plaza de la fase regular. Los verdiblancos han caído en sus dos enfrentamientos contra el Barça, que tiene amarrado el puesto de honor en lo más alto de la clasificación, y en el duelo directo con el Reus en Riazor (aún queda el enfrentamiento de la segunda vuelta en Cataluña). La goleada al Vilafranca, en el fondo y en la forma, reconforta a un Liceo dolido tras la eliminación de Champions que, ahora, tiene cinco semanas para preparar el asalto al play off por el título de la OK Liga.

Juan Copa se marcó como objetivo en la segunda mitad de la temporada hacer del Palacio de Riazor un fortín inexpugnable del que nadie pudiese sacar puntos. A falta de un encuentro, en la última jornada contra el Voltregà, los verdiblancos han actuado como una apisonadora en casa, donde no pierden desde la visita del Reus a comienzos de enero. La última alegría, la de este domingo contra el Vilafranca, sirvió para sanar parte de la herida sufrida en Barcelos y para asegurar la segunda plaza de la liga. Hacía falta ganar para dejar sin opciones al Reus y así se hizo.

El triunfo, además de otorgar tres puntos clave para las aspiraciones de un mejor emparejamiento en cuartos de final del play off, sirvió para reivindicar a los jugadores colegiales. Arnau Xaus elevó con un doblete sus cifras goleadores y ya lleva 23 esta temporada. Está a tres del máximo realizador, Pablo Álvarez. Jacobo Copa volvió a mostrar coraje con su octavo tanto en su año de debut en OK Liga y Tato Ferruccio redondeó su semana de oro con otro gol más, el cuarto en apenas siete días.

Sin duda, el más especial de todos fue el 4-1 de Pablo Cancela. El veterano goleador coruñés firmó su primer tanto de la temporada tras haber regresado la semana pasada tras superar la lesión de rodilla que le dejó en el dique seco en pretemporada. Cancela llega en el momento oportuno para poner su olfato goleador al servicio de un Liceo que aspira a competir hasta el final por el título.

Parón por el Europeo

El Liceo afronta dos semanas de parón en OK Liga con motivo de la disputa del Europeo sub 23 en San Sadurní de Noia. Los colegiales Jacobo Copa y Nil Cervera participan esta semana en los entrenamientos previos de la selección nacional. Pere Varias dará la lista completa al terminar las sesiones de preparación, en la que podrían entrar las dos perlas del equipo verdiblanco. En ese listado no está Bruno Saavedra. El compostelano sí participó en las concentraciones de Navidad, pero se quedó fuera en esta ocasión. El Europeo se disputará la semana que viene, entre el 14 y el 19 de abril.

Tras el parón internacional, al Liceo aún le quedan dos jornadas más para terminar la liga. Regresará a la acción el próximo día 27 de abril contra el Reus, un partido tan exigente como intrascendente para la clasificación. Acabará en casa con el Voltregà el 4 de mayo, antes de ponerse a pensar en un play off al que ha llegado a base de regularidad.