As Brigantias terminan el Campeonato Nacional ARDE

As Brigantias Roller Derby A Coruña jugaron su último partido del Campeonato Nacional ARDE (Asociación de Roller Derby de España) el pasado sábado 19 de abril en el polideportivo Elviña 2. Aunque el partido estaba previsto en el polideportivo de Monte das Moas, las fuertes lluvias de la noche anterior provocaron la inundación de la pista. En el partido se enfrentaron a Insubmises Roller Derby Reus dentro de la División 2 del Campeonato Nacional, en un encuentro muy igualado y ajustado hasta el final. As Brigantias comenzaron con ventaja, con varios puntos en el inicio del partido. El choque se igualó al descanso, y así se mantuvo hasta el final, con un resultado de 107 a 114 para Insubmises Reus, que finalmente se llevaron el encuentro por la mínima de 7 puntos de diferencia. Con este partido As Brigantias Roller Derby A Coruña terminan su participación en el Campeonato Nacional de Arde y concluyen la temporada de este año.