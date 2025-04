Damián Ramos: «La medalla olímpica fue un éxito, pero ya no vale de nada, empiezo de cero»

Estamos en abril y con el verano a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se encuentra?

Muy bien. La semana que viene empiezo la primera parte de la temporada con dos pruebas importantes en Bélgica y en Italia para la clasificación para la Copa del Mundo. En invierno estuve preparándome en algunas competiciones regionales para llegar bien a mayo, pero con las miras enfocadas en el Mundial de agosto, que también será el Bélgica —concretamente sobre el asfalto de la ciudad de Ronse, de los días 28 al 31—. Ahí es donde realmente te pones en tu sitio, es el objetivo del año. Ya tengo ganas de ponerme un dorsal y estar en una competición internacional.

¿Cómo ha sido su preparación durante los meses de invierno?

Con los resultados del año pasado y al haber conseguido la medalla en los Juegos Olímpicos, pude organizarme a mi manera, sin tener un examen cada pocas semanas. Al no ser un año olímpico tuve menos presión y menos estrés, pude permitirme llegar a mayo sin tener que estar a punto en febrero. Eso me dejó hacer una preparación que tarda más en salir a la luz, más trabajo de gimnasio y de fuerza, que tarda en dar frutos, pero que valoro mucho.

Mencionaba antes un par de carreras locales en las que ha competido para no perder la forma. ¿Qué tal la experiencia?

Competí contra gente sin discapacidad y eso me ha servido para ponerme a punto. Medirme con rivales que, en principio, tienen más nivel que yo me hizo bien. Estoy muy contento, incluso conseguí algún podio en alguna. Tengo ya muchas ganas de ponerme en la línea de salida en mis pruebas.

¿Ha entrenado en Galicia o ha optado por otro lugar para preparar la campaña?

Entrené en Galicia, pero ha sido duro porque ha llovido mogollón, aunque el trabajo específico de gimnasio que hice me evitó alguna mojadura (risas). También estuve en Sevilla y en Valencia, para probarme en algún test con los entrenadores y me sirvió para cambiar un poco el chip. El año pasado cogí 35 vuelos y este año me apetecía estar un poco más en casa, tranquilo.

¿Tiene algún objetivo para las próximas citas de Bélgica e Italia?

Yo cuando me pongo un dorsal en una prueba de este tipo, voy con el objetivo de dar el máximo de mí mismo. No es que vaya en un estado de forma para luchar por las medallas, pero no estaré lejos. El objetivo siempre es hacer podio, después ya veremos en qué lugar me sitúan las piernas.

El 'maillot' de campeón del mundo me quedaría genial, es un sueño por cumplir

Siendo medallista olímpico, partirá en el grupo de favoritos.

Sí, está claro que seré uno de los rivales a vigilar (risas). El favoritismo te puede poner en las quinielas, pero el nivel hay que demostrarlo en cada competición. Voy con toda la humildad del mundo, porque yo aspiro a lo máximo, pero los rivales también. Lo que ellos no saben son las ganas que tengo de volver a ganar.

Esa Copa del Mundo que se celebrará en Bélgica durante el mes de agosto es la cita más destacada del año. ¿Se pone así mismo algún tipo de expectativa de resultados?

El objetivo, sin duda, tiene que ser repetir el éxito de París. Todo el mundo va a llegar en el momento álgido de la temporada y ahí es donde realmente vamos a medirnos con los mejores. No hay excusas, son el día D y la hora H. Además, tengo que renovar la beca ADO de promoción del deporte olímpico en este campeonato, porque me exigen repetir o mejorar resultados para seguir teniendo ese apoyo económico que me permite estar en lo más alto. Será un examen duro, pero como ya he dicho, tengo muchas ganas. No me presiona tener que revalidar el título, si no que me motiva más. Lo afronto con naturalidad, la exigencia es parte del deporte y eso me gusta.

¿Cuáles son sus metas de 2025?

Pues mira, soy el actual campeón de Europa y llevo en el maillot los colores continentales. El campeón del mundo llevaría la bandera arcoíris. A mí siempre me ha sentado bien el multicolor, así que ese sería un gran sueño por cumplir. Sería lindo tatuarme un campeonato del mundo al lado del símbolo paralímpico.

La medalla de París no ha mermado su ambición, todo lo contrario.

Para nada. En la vida nunca hay que conformarse, porque si lo haces, enseguida viene gente con más ilusión y más ganas y te pasa por encima. Lo de los Juegos fue un gran logro, una recompensa a todo el trabajo duro hecho en los últimos años, pero ahora ya no vale de nada. El marcador está otra vez a cero y hay que volver a ganarse el respeto y los éxitos, si es que llegan.

2024 fue un año bonito en cuanto a resultados, pero también difícil en muchos aspectos. ¿Qué poso le deja?

Fue mi primera participación olímpica y resultó estresante, porque te pones mucha presión a ti mismo y al final estás hablando y pensando en el tema continuamente. Tienes que ganarte la plaza y cuidarte al máximo, no puedes coger ni un catarro. Eso exige mucho. No me imaginaba que fuese un proceso tan intenso y la ilusión tiene que ser más fuerte que nunca, porque el plano mental juega un papel importantísimo.

Un ciclo olímpico es largo, pero disfruto sobre la bici y me planteo llegar a Los Ángeles 2028

Estamos de nuevo en otro ciclo olímpico. Tras la experiencia en Francia, ¿piensa en Los Ángeles 2028?

Sí, sin duda me lo planteo. Yo disfruto subido a la bici y quiero disfrutar del recorrido hasta entonces. Luego ya veremos si los rivales y mi cuerpo me permiten estar, porque tengo 38 años y ya no soy un niño, pero gozo mucho en el día a día. Voy partido a partido, como dirían en fútbol, muy poco a poco porque sé que cuatro años son muy largos, pero trabajo paso a paso para pode estar.

Lo que está claro es que tenemos Damián Ramos sobre la bici para rato.

Sí, sin duda, a mí esto me encanta y lo haría gratis sin pensarlo dos veces. Todavía me quedan mucha cuerda y muchas ilusiones por cumplir dándole a los pedales.