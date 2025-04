El Amarelle apela a la calculadora: «Tres victorias para salvarnos»

El Viaxes Amarelle necesita rozar un pleno de victorias para evitar un descenso que puede tener tintes dramáticos para el fútbol sala coruñés. El conjunto naranja descendió el año pasado de Primera Iberdrola. Aunque sabía que iba a sufrir en Segunda, con un proyecto renovado y con muchas jugadoras muy jóvenes, no esperaba llegar al tramo final con el agua al cuello. «Matemáticamente, no dependemos de nosotras, pero nos pueden servir tres victorias para salvarnos. Si no, hay que intentar quedar lo más arriba posible por si hay algún equipo que renuncia a su plaza», avanza el entrenador, Javi Leira.

El equipo coruñés afronta las últimas cuatro jornadas de la liga sin margen de error. Marcha decimotercero en una liga de 16 equipos en la que descienden los cuatro últimos clasificados. Se encuentran a siete puntos del Futsi Navalcarnero, que marca la salvación, con solo doce por disputar. Aunque será difícil, el técnico ferrolano apela a agotar las posibilidades.

De los cuatro partidos que le quedan, el más importante es el que afrontan este sábado (18.00 horas) en sagrada familia contra el Muslera, rival directo por evitar el descenso. «Nos jugamos el average y meterle un poco de presión al Futsi Navalcarnero, que tiene un rival complicado esta semana», explica Javi Leira. Después tendrá aún otro duelo en casa, ante el Meigas. Fuera, tiene que visitar al Segosala y acabará ante otro rival directo, el Ávila Sala.

El técnico hace un llamamiento a la masa social del proyecto. «La afición debería luchar más por un club como el nuestro. En estos dos partidos que nos quedan en casa, necesitamos más apoyo para llevar en volandas a las jugadoras y que se sientan más arropadas», pide. En un proyecto tan joven, el entrenador ha querido centrar la presión sobre el cuerpo técnico. Prefiere apelar a trabajo conjunto de todas, como equipo. También el de veteranas como Lau Doce, que ha puesto su granito de arena cuando el trabajo se lo permite y es una motivación para las más jóvenes. Todas lucharán por evitar el segundo descenso consecutivo del único representante del fútbol sala femenino coruñés en categoría nacional.